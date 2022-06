CINE20: recensioni ed uscite cinematografiche / home video / seriali dal 15/06/22 al 23/06/22

Cine20 lo potete leggere tutti i giovedì ed è curata da Matteo “Weltall” Soi dalle pagine del blog weltallsworld.blogspot.com e dal blogger-seriale Kusa direttamente da lavitaenientaltro.com. Una coppia inedita disposta a tutto pur di mettere la loro esperienza di cine-blogger e cinefili non professionisti per una rubrica alla portata di tutti, libera e accessibile, che spazia da brevi recensioni fino alle uscite home-video, senza dimenticare le doverose segnalazioni sui film in sala, il tutto corredato da un sistema di valutazione facile ed immediato.

Detto questo, andiamo a cominciare.

Stay safe and enjoy the movies.

Brevemente in sala.

Dal 15/6

LIGHTYEAR – LA VERA STORIA DI BUZZ

di Angus MacLane

Torna con un film tutto suo uno dei due protagonisti della saga di Toy Story. Un avventura fantascientifica che racconta il viaggio del vero astronauta che ha ispirato il popolare giocattolo. Un gradito ritorno di un beniamino del pubblico, o l’ennesima furba operazione commerciale per continuare a sfruttare il successo di un personaggio conosciuto? Probabilmente un po’ di entrambi, ma il mio interesse e’ basso.

ATTESA KUSA 50%

La Pixar torna sul suo franchise principale con uno spin-off / origin story che tanto si ispira allo Star Wars più classico e più amato. Forse c’è anche un po’ di furbizia commerciale ma pare, almeno dal trailer, che si sia investito parecchio nel progetto su tanti livelli diversi.

ATTESA WELTALL 70%

Dal 23/6

BLACK PHONE

di Scott Derrickson

Horror con protagonista Ethan Hawke e con regista Derrickson, non nuovo a pellicole horror nonche’ regista del primo Doctor Strange, e soprattutto con produzione Blumhouse, ultimamente una discreta garanzia di qualita’ per le pellicole del genere. Non essendo un grande appassionato di Ethan Hawke evitero’, ma potrebbe non essere male.

ATTESA KUSA 55%

La Blumhouse è ormai una consolidata fucina di cinema di genere e anche questo Black Phone pare essere un discreto prodotto con una sinossi abbastanza inquietante, che ha come protagonsita un serial killer, con risvolti nel paranormale.

ATTESA WELTALL 60%



ELVIS

di Baz Luhrmann

Il mito di Elvis nell’arco di tre decenni visto attraverso gli occhi del suo manager di una vita, interpretato da un Tom Hanks fisicamente trasformato per la parte. Il tutto raccontato con la fiammeggiante e visionaria messa in scena di Baz Luhrmann, il cui talento non ha certo bisogno di presentazioni. Per me ultimo film della stagione per cui valga la pena di entrare in sala, nonche’ film della settimana e del mese a mani basse.

ATTESA KUSA 80%