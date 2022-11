CINE20: recensioni ed uscite cinematografiche / home video / seriali dal 16/11/22

Cine20 lo potete leggere tutti i giovedì ed è curata da Matteo “Weltall” Soi dalle pagine del blog weltallsworld.blogspot.com e dal blogger-seriale Kusa direttamente da lavitaenientaltro.com. Una coppia inedita disposta a tutto pur di mettere la loro esperienza di cine-blogger e cinefili non professionisti per una rubrica alla portata di tutti, libera e accessibile, che spazia da brevi recensioni fino alle uscite home-video, senza dimenticare le doverose segnalazioni sui film in sala, il tutto corredato da un sistema di valutazione facile ed immediato.

Detto questo, andiamo a cominciare.

Stay safe and enjoy the movies.

Brevemente in sala.

BARDO, LA CRONACA FALSA DI ALCUNE VERITA’

(Bardo, falsa cronica de unas cuantas verdades)

di Alejandro Gonzales Inarritu



Presentato all’ultimo Festival di Venezia, il nuovo film di Inarritu racconta il viaggio fisico ed esistenziale di un pluripremiato documentarista che, nel rientrare nel suo Paese natale, il Messico, affronta un percorso emozionale alla ricerca di se stesso. Un film dagli elementi, forse, autobiografici che sbarcherà al cinema in sale selezionate per poi passare in streaming sulla piattaforma Netflix.

ATTESA WELTALL 70%



Penso che lo aspettero’ molto pigramente su Netflix, anche perche’ non sono un grandissimo fan di Inarritu, pur riconoscendogli notevoli meriti artistici che ho apprezzato per le verita’ solo in Birdman. Tra l’altro Il ritorno alle origini nella cultura messicana poi non e’ proprio nelle mie corde.

ATTESA KUSA 30%

DIABOLIK – GINKO ALL’ATTACCO

di Antonio Mainetti, Marco Mainetti



I fratelli Mainetti proseguono a portare il cinecomics italiano al cinema con il secondo capitolo dedicato a Diabolik. Il primo film, accolto tiepidamente da pubblico e critica non ha fermato per fortuna la corsa del famoso ladro, della sua compagna Eva Kant e dell’instancabile ispettore Ginko. Innegabile il fascino di vedere rappresentati sul grande schermo i personaggi cretati dalle sorelle Giussani e pertanto gli si da una fiducia da piena sufficienza.

ATTESA WELTALL 65%



Non sono mai stato un fan del mito creato dalle sorelle Giussani, anche se amo moltissimo il gioiello di auto con cui va in giro Diabolik, la mitica Jaguar E-Type. Ragione per cui non ho visto il primo e non vedro’ neppure il secondo. Pero’ do’ un voto di solidarieta’ per un film che e’ sicuramente atipico nel panorama italiano.

ATTESA KUSA 60%

THE MENU di Mark Mylod



In un ristorante esclusivo aperto solo per pochi e selezionatissimi clienti, si organizza una serata unica dove sul menù non ci saranno solo le pietanze preparate dallo chef e dal suo staff ma anche una lotta per sopravvivere. In un epoca di critici da instagram The Menù si presenta come un peculiare ed ispirato thriller con un cast d’eccezione, tra i quali segnaliamo Ralph Fiennes e Anya Taylor Joy.

ATTESA WELTALL 70%



Ma Anya Taylor-Joy e’ una sola, o si e’ fatta clonare? Perche’ ultimamente e’ in TUTTE le pellicole, e’ veramente impressionante il numero di film che ha fatto in un anno quella ragazza … comunque per me questo se la gioca come film della settimana con la commedia franco-british qui sotto.

ATTESA KUSA 70%