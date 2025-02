Cinema dedicato ai piccoli spettatori. 8-9 febbraio al Visionario

Poliziotti per metà uomini e metà cani, orsetti esploratori, una caccia al tesoro, una principessa che dimostra che una mela al giorno non toglie il medico di torno… No, non siamo precipitati in una pazzesca dimensione parallela di storie incredibili, stiamo solo raccontando i film che vedrete nel nuovo ciclo di PICCOLI VISIONARI! Si comincia sabato 8 febbraio alle ore 15.00 e domenica 9 alle ore 10.30 con DOG MAN, firmato dai creatori degli amati Kung Fu Panda, Dragon Trainer e Baby Boss e tratto dal fenomeno letterario di Dav Pilkey, bestseller del New York Times. Le proiezioni saranno accompagnate come di consueto da una deliziosa merenda offerta dal Panificio Pasticceria Sorelle Del Do,!

Il ciclo proseguirà con PADDINGTON IN PERÙ (22/23 febbraio), NINA E IL SEGRETO DEL RICCIO (8/9 marzo) e BIANCANEVE (22/23 marzo). Per la proiezione sono valide le vantaggiose “Family Combo”, tariffe da comporre in varie combinazioni di numeri e di prezzi.

Piccoli Visionari è un’iniziativa del Visionario in collaborazione con la Mediateca Mario Quargnolo, il Comune di Udine, Europacinemas e il sostegno di Banca di Udine, La Birba e Panificio Pasticceria Sorelle Del Do. Per la programmazione completa e per acquistare i biglietti online consultare il sito www.visionario.movie oppure facebook.com/VisionarioUdine.