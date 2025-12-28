Cinema Visionario: 5 titoli per l’ultima serata dell’anno

Se la stagione cinematografica si sta chiudendo sotto il segno tumultuoso di Checco Zalone, e i primissimi numeri di Buen camino hanno già polverizzato il box office, non bisogna certo dimenticare gli altri grandi titoli che ci traghetteranno nel 2026. Ed ecco infatti il piano messo a punto dal Visionario per la serata di mercoledì 31 dicembre! Un vero e proprio poker d’assi (anzi: una vera e propria scala reale, contando Zalone) che spazierà attraverso i generi e traccerà una carta geografica dove convivono Cave del Predil e la Corea del Sud, la Baviera e la Serenissima Repubblica.

Una commedia “per tutti”, Buen camino di Gennaro Nunziante, due dark comedy, Ultimo schiaffo di Matteo Oleotto (reduce dalle affollatissime anteprime friulane del Christmas Tour) e No Other Choice – Non c’è altra scelta di Park Chan-wook (sì, proprio lui, il geniale deus ex machina della Trilogia della vendetta), due titoli che si confrontano con la storia: Norimberga di James Vanderbilt, interpretato da un gigantesco Russell Crowe nel ruolo di Hermann Göring, e Primavera di Damiano Michieletto, un potente racconto di libertà che ci riporta tra le pagine di Tiziano Scarpa (Stabat Mater) e nella Venezia di Antonio Vivaldi.

Tutte le prevendite, ricordiamo, sono già attive.

Per maggiori informazioni sulla programmazione e per acquistare i biglietti consultare il sito www.visionario.movie.