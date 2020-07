Cinestate a Tolmezzo 2020

CINESTATE 2020: ritorna la rassegna cinematografica di proiezioni all’aperto a Tolmezzo e nelle frazioni con tre date anche per Amaro, Cavazzo Carnico e Verzegnis

Venti appuntamenti per il cartellone di “Cinestate”, la rassegna cinematografica di proiezioni all’aperto che, oltre agli incontri organizzati nel capoluogo, farà tappa nelle frazioni e – novità di quest’anno – anche nei comuni di Amaro, Cavazzo Carnico e Verzegnis. Diversi i generi delle pellicole selezionate così da abbracciare un pubblico ampio, con una particolare attenzione a ragazzi e famiglie, per questa quinta edizione organizzata dal Comune di Tolmezzo in collaborazione con la Nuova Pro Loco Tolmezzo, la Consulta Giovani, le Consulte Frazionali, il Nuovo Cinema David e con la partecipazione dei Comuni della Conca tolmezzina. Coinvolgere un pubblico eterogeneo e creare momenti aggregativi e culturali, l’obiettivo dell’attività che si svolgerà nel rispetto delle misure di prevenzione anti-Covid 19 quindi con l’obbligo di indossare mascherina all’accesso (potrà essere tolta una volta preso posto) o altra copertura naso-bocca e di osservare la distanza di almeno un metro tra le persone. L’ingresso è libero ed è ammesso a partire dalle ore 20.30 per consentire di completare la procedura di assegnazione dei posti a sedere in tempo utile per l’inizio delle proiezioni fissato alle ore 21.15.

“Per questa estate un po’ diversa dal solito abbiamo ritenuto di far uno sforzo organizzativo ulteriore, offrendo due mesi di cinema all’aperto per tutto il territorio della nostra città e trovando anche la bella novità delle proiezioni negli altri comuni della Conca Tolmezzina, con cui si è creata una grande sinergia. Grazie poi alla collaborazione della Pro Loco, del cinema David e della Consulta Giovani siamo riusciti a potenziare l’offerta con un numero di proiezioni quasi raddoppiato rispetto agli scorsi anni. Un bel lavoro di squadra per portare nelle piazze la magia del cinema e per creare aggregazione, nel rispetto delle norme e delle precauzioni proprie di questo complesso periodo storico” commenta l’assessore alla cultura e agli eventi di Tolmezzo, Marco Craighero.

PROGRAMMA

Si parte martedì 7 luglio da Betania (Piazzale delle Scuole) con “Il richiamo della foresta”; giovedì 9 luglio, a Tolmezzo (Piazza XX Settembre), sarà la volta di “Figli”; a Casanova (Piazza della Pace) martedì 14 luglio sarà proiettato “Jumanji” mentre giovedì 16 luglio a Tolmezzo l’appuntamento è con il “Re Leone” nella sua nuova versione live-action tratta dal cartone animato; sabato 18 luglio il cinema all’aperto sarà a Cavazzo Carnico (Piazzale dei Caduti) dove sarà proiettata la commedia per famiglie “Wonder”. La terza settimana di programmazione parte da Illegio (palatenda) dove martedì 21 luglio sarà proposto il film per ragazzi “Dolittle”; giovedì 23 luglio, invece, a Tolmezzo l’appuntamento è con “Parasite”, thriller pluripremiato agli Oscar 2020 (vietato ai minori di 14 anni) mentre la tappa ad Amaro (Corte Shonau) di sabato 25 luglio prevede la proiezione di “Sonic – il film”, versione live-action per ragazzi del famoso videogioco; seguiranno poi “Toy Story 4” proposto martedì 28 luglio a Imponzo (cortile dell’ex latteria) e la commedia “Bangla” in programma giovedì 30 luglio a Tolmezzo.



Il mese di agosto si aprirà con la proiezione del film “Bohemian Rhapsody” incentrato sulla vita di Freddy Mercury, in programma sabato 1 agosto a Verzegnis (presso l’area adiacente il campo sportivo); martedì 4 agosto verrà proiettato a Terzo (presso il campo sportivo) il film di animazione “Spie sotto copertura” mentre giovedì 6 agosto a Tolmezzo il cartellone prevede la commedia romantica “Non succede, ma se succede”. La seconda settimana del mese vedrà la proiezione de “Il piccolo principe” a Cazzaso, martedì 11 agosto, e del film d’animazione “Oceania” a Tolmezzo giovedì 13 agosto. Si proseguirà poi martedì 18 agosto a Caneva (nel cortile dell’ex asilo) con “BlacKkKlansman”, ispirato alla storia vera di un infiltrato nel Ku Klux Klan; a seguire, giovedì 20 a Tolmezzo spazio alla commedia di Aldo, Giovanni e Giacomo “Odio l’estate”. Si continua martedì 25 agosto a Fusea con “Pokémon – Detective Pikachu” e giovedì 27 agosto a Tolmezzo con la commedia per famiglie “Il principe dimenticato”. Il programma del Cinestate si concluderà martedì 1 settembre a Cadunea con la proiezione della nuova versione live-action del classico Disney “Aladdin”.

Informazioni generali

In caso di maltempo le proiezioni in Piazza XX Settembre a Tolmezzo, saranno posticipate alla domenica successiva e annullate in caso di persistenti condizioni meteo avverse anche nella data di recupero; mentre quelle delle frazioni vengono recuperate il giorno successivo o annullate in caso di condizioni meteo avverse anche nella seconda data. In caso di pioggia, il film in programma ad Amaro sarà riproposto venerdì 7 agosto oppure annullato; mentre la proiezione di Verzegnis verrebbe recuperata venerdì 21 agosto, proiezione assicurata invece per Cavazzo Carnico.