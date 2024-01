CISCO, storico frontman dei Modena City Ramblers in concerto al Palmariva Live Club. 24 marzo

Stefano “Cisco” Bellotti, storico frontman dei Modena City Ramblers, gruppo folk dell’Emilia Romagna, simbolo assoluto di questo genere musicale in Italia, prosegue il suo viaggio live e annuncia nuovi concerti del “Riportando tutto a casa tour”, tournée che celebra il trentennale del primo omonimo disco della band. Cisco, assieme alla band, salirà sul palco del Palmariva Live Club domenica 24 marzo (inizio ore 18.30). I biglietti per il concerto sono in vendita sul circuito Ticketone. Info e punti autorizzati su www.azalea.it

Era uno dei primi giorni di marzo del 1994, quando l’etichetta indipendente romana “Helter Skelter” pubblicò per la prima volta il lavoro di una band fino ad allora praticamente sconosciuta. Il disco di chiamava “Riportando Tutto A Casa”, la band “Modena City Ramblers” un ensemble di amici delle province di Modena e Reggio Emilia, che si rifaceva al folk tradizionale irlandese ed emiliano, con influenze dylaniane e un’impronta fortemente punk-acustica, ispirata ai loro tanto amati Pogues di Shane McGowan. Il loro cantante, coinvolgente e carismatico Stefano “Cisco” Bellotti, che da anni ha intrapreso una sua lunga carriera da solista di successo, nell’ottobre del 2021, chiude il cerchio di quel disco scrivendo il brano omonimo “Riportando tutto a casa”, canzone che diventa simbolo della coerenza e del percorso di questo artista. Oggi, Cisco decide di celebrare il trentennale di quel lavoro ritornando sui palchi d’Italia nello stesso mese delle “Feste di San Patrizio” che così tanto hanno ispirato l’artista e la band. Lo fa con una scaletta speciale attingendo a piene mani dal disco omonimo, supportato da una formazione esclusiva: sarà accompagnato dalla sua band e da amici storici di lunga data che tanto hanno dato al suono e alla creazione dei primi MCR.

Il Palmariva Live Club è a Fossalta di Portogruaro (Ve), in via M. L. King, a 5 km da Portogruaro e Latisana e a 15 km dalle città turistiche di Bibione, Lignano, Caorle e Jesolo. Tutte le info su www.palmariva.it

“Riportando tutto a casa Tour” Domenica 24 marzo 2024, ore 18.30

PALMARIVA LIVE CLUB – FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE)