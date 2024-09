Civi Design Market: domenica 29 settembre a Cividale del Friuli

Arte, design e artigianato saranno protagonisti della quindicesima edizione del Civi Design Market, in programma domenica 29 settembre dalle 10.00 alle 18.30, tra la Corte Tenente Brosadola e Largo Boiani a Cividale del Friuli. Un evento in costante crescita, che attira espositori da tutto il Nord Italia e appassionati da ogni angolo del Friuli Venezia Giulia. Anche quest’anno, oltre 50 brand selezionati dall’Associazione di promozione sociale “Noi… dell’arte”, ideatrice e organizzatrice dell’iniziativa, esporranno le loro creazioni. L’evento gode del patrocinio del Comune di Cividale del Friuli.In esposizione ci saranno abiti, accessori, quadri, bijoux, borse, articoli di cartoleria, ceramica e legno. Ogni creazione, rigorosamente fatta a mano, è il risultato dell’ingegno e dell’abilità di artigiani e designer che troveranno nella suggestiva cornice di Cividale un palcoscenico ideale.La giornata sarà interamente un omaggio all’arte e all’artigianato. La galleria Casa delle Arti aprirà le sue porte per ospitare un’inedita esposizione collettiva curata dall’associazione Formae Mentis, che vedrà protagonisti gli artisti Livio Fantin, Francesca Piccini, Rosalba Piccini, Oscar Romanello ed Enzo Stella. Non mancherà la musica dal vivo, affidata al duo di talenti locali formato da Francesco Imbriaco (voce e chitarra) e Davide Raciti (violino), che accompagnerà l’evento per tutta la giornata.L’ingresso è gratuito.



Per ulteriori dettagli e l’elenco completo dei brand partecipanti, consultare i profili Facebook e Instagram di Civi Design Market.Informazioni:https://www.noidellarte.it/civi-design-market/Facebook: @CiviDesignMarketInstagram: @cividesignmarketnoidellarte@gmail.com