Cividale: 200 studenti come all’ONU al CFMUNESCO 14-17 febbraio 2020

Giunge alla sesta edizione il CFMUNESCO, la simulazione diplomatica dei dibattiti delle Nazioni Unite (MUN) organizzata dagli studenti dei Licei del Convitto Nazionale “Paolo Diacono” di Cividale del Friuli (UD), che dal 14 al 17 febbraio porterà in città oltre 200 studenti di scuole superiori di tutto il mondo, per un confronto in inglese su temi e problematiche socio-politiche mondiali di grande attualità.L’edizione di quest’annoè centrata sul tema dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell’ONU.

L’obiettivo dell’evento è quello di offrire agli studenti delle scuole superiori una valida opportunità di crescita e potenziamento formativi attraverso un’attività di diplomazia internazionale. Il format è quello di una conferenza organizzata dagli allievi, che per quattro giorni indossano i panni dei delegati ONU e rappresentano le posizioni di un Paese, avanzando proposte per trovare soluzioni plausibili ai problemi mondiali, confrontandosi e misurandosi con i coetanei attraverso il dibatto e il voto, tramite le uniche armi della parola e della mediazione. Accanto a studenti di Cividale, Gorizia, Trieste per il FVG e di diverse Regioni d’Italia, quest’anno parteciperanno giovani provenienti da Australia, Argentina, Russia e Slovenia.

Cinque i comitati rappresentati: il Comitato UNESCO, per il legame con la città di Cividale, Patrimonio Mondiale dell’Umanità dal 2011; la Conferenza Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (ICRC), unica simulazione al mondo per studenti delle scuole superiori, organizzata grazie al supporto di Croce Rossa Italiana, Comitato Regionale FVG; il Comitato Storico (HC) “1920 – The League of Nations”, che si inserisce nelle commemorazioni promosse dalla Regione FVG per il centenario della Grande Guerra: gli studenti simulano il dibattito della Società delle Nazioni, nata nel 1920 con il sogno di prevenire future guerre; il Security Council, che si dedicherà alla questione dell’offensiva turca in Siria e delle criptovalute; l’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari dello spazio extra-atmosferico (UNOOSA), novità di questa edizione,in ricordo dei 50 anni dallo sbarco sulla Luna.

Il programma prevede diversi momenti aperti al pubblico: la Cerimonia di Apertura di venerdì 14 febbraio alle ore 17.00 presso la Chiesa San Francesco di Cividale, che vanta la partecipazione straordinaria di Paola Del Zotto Ferrari, Fondatrice e Presidente dell’Accademia di Gagliato delle Nanoscienze, Fondatrice di Equality Moonshot e We4Others Impactmania, Donna di Impact 2017 Membro del Comitato consultivo femminile di Lamborghini ed ex funzionario DPI dell’ONU (Dipartimento di informazione pubblica); la Sessione Plenaria in programma lunedì 17 febbraio alle ore 9.00 al Teatro Ristori, a cui seguirà la Cerimonia di Chiusura con inizio alle ore 10.30, in occasione della quale saranno premiate le delegazioni migliori. Dopo il coinvolgimento negli anni scorsi dei Comuni di Cividale del Friuli, Fogliano Redipuglia e Kobarid (Slovenia), il Comitato Storico sarà ospitato quest’anno dal Comune di Sagrado (GO) e all’apertura, in programma sabato 15 febbraio alle 10.00, parteciperà il sindaco Marco Vittori.

Il Dirigente Scolastico del Convitto nazionale Paolo Diacono, dott. Luca Gervasutti, ha sottolineato la valenza dell’evento: “Siamo lieti di riproporre un’iniziativa di alta formazione che vede protagonisti studenti di tutto il mondo nella realizzazione di un’impresa simulata di respiro internazionale, condotta interamente in lingua inglese. Il CFMUNESCO – continua Gervasutti – è un importante tassello nel percorso che compiono i nostri giovani per acquisire consapevolezza sulle realtà internazionali, affinare le regole della diplomazia e sviluppare un approccio critico, fondamentale per diventare cittadini aperti e consapevoli.”.

CFMUNESCO 2020 è organizzato con il patrocinio di Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Comune di Cividale del Friuli, Comune di Sagrado, Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia e con la collaborazione di Società Operaia di Mutuo Soccorso ed Istruzione Cividale del Friuli.