Cividale del Friuli: INCONTRI SOMSI SPRING EDITION dal 12 aprile al 25 maggio

Dopo il successo invernale della rassegna “Incontri 2024 – Identità, conoscersi e riconoscersi”, la Società Operaia di Mutuo Soccorso ed Istruzione di Cividale del Friuli, nata nel 1869 con l’obiettivo di migliorare la condizione sociale degli operai, elevare il livello culturale e favorire iniziative di solidarietà, presenta il calendario della rassegna “Incontri Somsi Spring Edition”, nuovo ciclo di conferenze, proiezioni, dibattiti e presentazioni con focus sulle tematiche della solidarietà, dell’inclusione e dell’arte.

Il via ufficiale vedrà l’inaugurazione, venerdì 11 aprile alle 17.45, della mostra “Facce di un paese/ Musis di un paîs/ Obrazi države”, allestita nella Chiesa di S. Maria dei Battuti e visitabile fino al 5 maggio. L’esposizione raccoglie e mette in mostra immagini che vanno della prima metà del Novecento fino ai primi anni del secondo dopoguerra, appartenenti agli “archivi” fotografici familiari di Cividale del Friuli. In esse sono contenute le memorie fotografiche, pubbliche e private, della comunità cittadina, connotate dai volti delle persone che negli anni hanno fatto parte suo del tessuto sociale. Il progetto, si inserisce nel contesto delle campagne di raccolta, conservazione e diffusione degli album fotografici familiari, che impegna da anni la SOMSI. Negli spazi della mostra verrà contestualmente presentato il podcast “Identità opeaje”, di Giuseppe Parisi, con la partecipazione dei fisarmonicisti Romano Todesco e Sebastiano Zorza.

Per sabato 12 aprile il programma prevede, alle 20.45 nella Chiesa di S. Maria dei Battuti, il concerto di Massimo Silverio. Il cantautore di Cercivento, apprezzato da pubblico e critica, presenterà il suo ultimo lavoro “Hrudja” e le sue canzoni attraverso il suo linguaggio unico, fatto di poesia e suoni che si mescolano tra classico e contemporaneo, popolare e colto, acustico ed elettronico. Oltre a Silverio (vocals, guitars, cello), il progetto vede la collaborazione di Nicholas Remondino (prepared drum) e Matteo Rizzo (sound engineer). L’ingresso è libero, fino a esaurimento posti e, visto la capienza limitata, si consiglia caldamente la prenotazione al link https://forms.gle/79GaFVVQ1kqzbhae8 .

Il programma della rassegna, che si articolerà fino a fine maggio, proporrà poi importanti appuntamenti, come l’incontro “Il linguaggio che include”, con ospite Diego Passoni, ballerino, opinionista e autore, conduttore del seguitissimo programma “Pinocchio” di Radio Deejay (3 maggio nel Sala Sociale della Somsi), e lo spettacolo “A piedi nudi sul bordo del mondo, suoni e voci lungo la frontiera”, con lo storico Angelo Floramo e musiche eseguite dal vivo dal gruppo “Fior delle bolge”, con Federico Galvani (fisarmonica), Alan Liberale (batteria) e Luca Zuliani (violoncello), in programma il 15 aprile nella Chiesa di S. Maria dei Battuti.

Per consultare il programma completo di “Incontri Somsi Spring Edition”, visitare il sito www.somsicividale.it