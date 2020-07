Cividale del Friuli: mostra su antiche marionette triestine

Organizzata dal Comune di Cividale del Friuli – Assessorato alla Cultura col sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sabato 11 luglio verrà aperta al pubblico “una mostra sulle antiche marionette triestine della Collezione Maria Signorelli – spiega l’assessore alla cultura Angela Zappulla – che rappresentano un fondo eccezionale nel loro genere e che finalmente possono essere visibili negli antichi spazi del Monastero di Santa Maria in Valle, proprio vicino al CIPS, loro futura e definitiva collocazione”.

Tra i tesori della Collezione Maria Signorelli che Giuseppina e Maria Letizia Volpicelli hanno concesso in comodato al Comune di Cividale sono presenti, infatti, le cosiddette triestine, “uno straordinario teatro da camera, ricchissimo, composto da centinaia e centinaia di marionette, arredi e scenografie, specchio di un preciso gusto dei tempi passati che vedeva le ricche famiglie borghesi intrattenersi la sera con il gioco del teatro. Un “unicum” acquistato dalla Signorelli presso un antiquario a Trieste negli anni Cinquanta” illustra lo storico del teatro Alfonso Cipolla che spiega “esse risalgono ai primi decenni del Novecento e sono caratterizzate da straordinaria cura fin nei minimi particolari, così come le scenografie, molte delle quali altro non sono che l’ingrandimento delle celebri litografie teatrali prodotte della stamperia Schreiber di Esslingen, in Germania nel secolo precedente”.

L’allestimento e la direzione artistica della mostra è del Teatro della Sete (scene Caterina di Fant e Valentina Rivelli, allestimento marionette Michele Polo, disegno luce Valerio Bergnach, progetto allestimento mostra Serena Giacchetta, strutture espositive Cristiano Mancini) che ha preso in mano questa sezione della Collezione non come un reperto storico, ma come testo e strumento teatrale, mettendo in mostra marionette dei primi decenni del ‘900 con la sensibilità di una compagnia teatrale del 2020 e con la certezza che le marionette siano capaci di far viaggiare tutti, grandi e piccini, e che sappiano raccontare storie, oggi così come cento anni fa.

Il viaggio inizia al primo piano, in Sala d’Attesa, dove i viaggiatori conosceranno i segreti dell’arte

scenica. Cos’è una scatola nera? A cosa servono le luci? Dove si mettono i fondali e le quinte?

Ora si può partire! Ecco le Istantanee di Viaggio, 15 nuovi teatrini costruiti con fondali, quinte e arredi originali, che sono tappe di un itinerario che le marionette percorrono attraverso lo spazio e il tempo. Ogni teatrino è il fermoimmagine di una storia: soldati che marciano, dame che danzano, marinai nel bel mezzo di un naufragio, un prigioniero davvero nei guai… Per ogni scena una citazione teatrale, poetica o letteraria darà voce ai personaggi. Il percorso prosegue con la parete delle Destinazioni future, dove in un gioco postmoderno le marionette incontrano ciò che non hanno mai visto prima. In più, alle finestre e alle pareti si potranno ammirare altri fondali, come grandi Cartoline con panorami per viaggi da inventare.

E ancora una sfida per i viaggiatori: scovare lungo il percorso le 24 marionette disegnate sul cartoncino.

Al piano terra, prima o dopo il viaggio, le storie diventano sonore e si fanno sbirciare attraverso feritoie, buchi della serratura, oblò, nei Teatrini delle Meraviglie.

Il progetto è supportato da UNIMA ITALIA – Union Internationale de la Marionnette, dall’Istituto per i Beni Marionettistici e il Teatro Popolare – Grugliasco (TO) e dall’Associazione Culturale Maria Signorelli – Roma.

La mostra è allestita a Cividale del Friuli presso il Monastero di Santa Maria in Valle

Ingresso gratuito. Orari: luglio e agosto tutti i giorni da lunedì a venerdì 10-13, 15-18, sabato/domenica/festivi 10-18; settembre sabato e domenica 10-18

info: ufficio Cultura 0432710350 fb culturacividale fb podreccasignorelli www.cividale.net