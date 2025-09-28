Claudio Baglioni venerdì 3 luglio 2026 a Villa Manin

Il viaggio live di Claudio Baglioni continua. Il cantautore romano, fra gli artisti più amati della musica italiana di sempre, annuncia a sorpresa le date del “GrandTour LA VITA È ADESSO”, tournée che lo vedrà protagonista in alcune delle più suggestive venue italiane la prossima estate. Grandi notizie anche per i tanti fan del nordest e del Friuli Venezia Giulia, che potranno applaudire il loro beniamino nell’unico esclusivo concerto regionale in programma venerdì 3 luglio 2026 a Villa Manin di Codroipo (inizio alle 21.00). Quello di Baglioni a Villa Manin è un ritorno attesissimo, l’ultimo concerto nella storica venue di Codroipo dell’artista è infatti datato settembre 2009.

I biglietti per il concerto organizzato da Zenit srl in collaborazione con Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del FVG, Regione Friuli Venezia Giulia – Assessorato alla Cultura, PromoTurismo FVG e Città di Codroipo, saranno disponibili dalle ore 11.00 di domani, lunedì 29 settembre, per 24 ore in esclusiva in prevendita per gli iscritti al Fan Club, dalle ore 11.00 di martedì 30 settembre per 48 ore in esclusiva per i clienti Telepass e dalle ore 11.00 del 2 ottobre su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali. Tutte le info su www.azalea.it .

Ha debuttato ieri, sabato 27 settembre, con l’anteprima nazionale assoluta a Lampedusa, il “GrandTour LA VITA È ADESSO” di Claudio Baglioni, il progetto musicale dal vivo che rappresenta il culmine delle celebrazioni del 40° anniversario dell’album “La vita è adesso, il sogno è sempre”.

Un appuntamento speciale ed esclusivo in un luogo di imprescindibile valore nella vita e nella carriera di Baglioni, che rappresenta l’inizio di un viaggio partito simbolicamente da quella terra di frontiera che segna l’estremità più a sud dell’Italia. Nel 2026, da fine giugno fino a metà settembre, il “GrandTour LA VITA È ADESSO” si svilupperà in 40 straordinari concerti, numero simbolico che celebra il 40° anniversario del disco più venduto nella storia della musica italiana, nei più suggestivi scenari all’aperto del Bel Paese. Un ritorno importante, che giunge a 15 anni di distanza dall’ultima tournée di Baglioni nei meravigliosi siti italiani outdoor. Questo viaggio non poteva che prendere il via in un luogo iconico come Piazza San Marco a Venezia, in apertura del prestigioso Festival della Bellezza, segnando così un debutto storico per l’Artista.

Il percorso poi seguirà itinerari di grande interesse culturale e di valore storico, archeologico, artistico e paesaggistico, invitando gli spettatori a divenire protagonisti di un viaggio irripetibile attraverso la bellezza, l’incanto della musica e la forza di emozioni senza tempo. Un’esperienza unica la cui visione richiama lo spirito dei Grand Tour, i lunghi viaggi d’istruzione e formazione che, a partire dal XVIII secolo, artisti, intellettuali e giovani aristocratici europei intraprendevano per accrescere la propria conoscenza dell’arte, della cultura e della Bellezza del continente, con l’Italia come meta privilegiata o, spesso, conclusiva. Le città d’arte disseminate nella Penisola diventavano tappe fondamentali per comprendere le radici della civiltà europea e lasciarsi ispirare dalla sua grandezza.

In questo “GrandTour”, Claudio Baglioni – accompagnato dall’intera formazione di 20 musicisti e coristi, che ha registrato, riunita in studio, la nuova edizione de “La vita è adesso, il sogno è sempre” – interpreta, per la prima volta, l’album nella sua interezza, unitamente all’esecuzione dei più grandi successi che hanno costellato i suoi 60 anni di carriera, pietra miliare della cultura popolare italiana.

Info e punti autorizzati su www.azalea.it .