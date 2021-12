C’mon C’mon (2022): Primo Trailer ITA del Film con Joaquin Phoenix – HD

#filmalcinemaMarzo2022 #soloinsala #soloalcinema

Guarda il Primo Trailer Italiano di “C’mon C’mon” il Film con #JoaquinPhoenix

Diretto da: Mike Mills

Cast: Joaquin Phoenix, Woody Norman, Gaby Hoffmann, Jaboukie Young-White, Elaine Kagan, Mary Passeri, Brandon Rush, Kate Adams e Molly Webster

C’mon C’mon in uscita Marzo 2022.

Dopo Joker, il premio Oscar Joaquin Phoenix torna sul grande schermo con un film profondo ed emozionante. Johnny è un produttore radiofonico che gira di città in città intervistando i bambini sulle loro speranze e i loro sogni. Un giorno viene chiamato dalla sorella Viv, che non sentiva da tempo, per aiutarla con suo figlio Jesse di 9 anni mentre lei deve prendersi cura del marito affetto da disturbo bipolare. Non abituato a gestire bambini, Johnny decide di portare il nipote in viaggio con sé per lavoro, da New York alle periferie degli stati del sud. Grazie a questo viaggio ed al confronto con la realtà quotidiana, i due istaureranno un legame profondo e inaspettato, capace di cambiarli per sempre.

