COCKTAIL DA FILM: ogni lunedì al Visiogarden degustazioni a tema cinematografico

Cos’hanno in comune Il grande Lebowski, Jackie Brown e James Bond? Sì, certo, parliamo di gloriosi cult sempreverdi, ma la risposta giusta è un’altra. E la troverete solo al VisioGarden tutti i lunedì sera dalle 19.30 alle 21.30! Ogni titolo, infatti, richiama un cocktail altrettanto glorioso e l’oasi urbana di via Asquini si trasformerà per tutta l’estate in uno spazio dove le degustazioni incontrano le chiacchiere cinefile! Il primo appuntamento con COCKTAIL DA FILM è fissato per lunedì 23 giugno e vedrà protagonista il White Russian, cocktail simbolo di Jeffrey “Drugo” Lebowski, protagonista del cult Il Grande Lebowski (1998). A base di vodka, liquore al caffè e panna, nasce ufficialmente nel 1965 grazie a una pubblicità della “Coffee Southern” e sale alla ribalta proprio grazie al film dei fratelli Coen, dove il “Drugo” non si separa mai dal suo drink preferito. Un sorso e siete subito in accappatoio, tra un lancio di bowling e una filosofia spiccia ma efficace.

I prossimi appuntamenti vedranno sotto i riflettori lo screwdriver, che Samuel L. Jackson sorseggia più volte durante Jackie Brown di Quentin Tarantino (30 giugno), e il Martini “Shaken, Not Stirred”, cocktail simbolo di James Bond (7 luglio).

COCKTAIL DA FILM ci accompagnerà per tutta l’estate, ogni lunedì fino al 1° settembre, ed è organizzato in collaborazione con Bu.chetto e IDEA SRL//Cocktail Week. In più da non perdere la promozione speciale estate VisioGarden: paghi 1 cocktail e ne bevi 2!

Per maggiori info e per il programma completo del VisioGarden: www.visionario.movie.