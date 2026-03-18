Coez e I Patagarri sabato 18 luglio 2026 ai Laghi di Fusine

La 31ª edizione del No Borders Music Festival annuncia la sua seconda data con un doppio appuntamento: sabato 18 luglio 2026 alle ore 14.00 sarà COEZ a esibirsi nella straordinaria cornice naturale dei Laghi di Fusine, a Tarvisio (UD), seguito alle ore 16.00 da I Patagarri.

Immerso nello scenario naturale delle Alpi Giulie, il No Borders Music Festival si distingue da oltre trent’anni per la sua identità unica: un festival che porta la grande musica al confine tra Italia, Austria e Slovenia, nel cuore del Tarvisiano, trasformando alcuni dei paesaggi alpini più suggestivi in palcoscenici naturali dove la musica incontra la montagna.

Silvano Albanese, in arte Coez, è tra gli artisti più rappresentativi della scena musicale italiana contemporanea. In oltre quindici anni di carriera ha conquistato 63 dischi di platino e 23 dischi d’oro, firmando alcuni dei brani più iconici del pop italiano recente. Tra questi ‘La musica non c’è’, certificato otto volte disco di platino, e ‘È sempre bello’, il brano più ascoltato su Spotify Italia nel 2019 e oggi quintuplo disco di platino.

Il successo dell’artista si riflette anche negli album: ‘Faccio un casino’ ha infranto diversi record rimanendo per oltre 20 settimane consecutive nella Top 10 FIMI/GfK, mentre i progetti successivi, da ‘Volare’ al joint album ‘Lovebars’ realizzato con Frah Quintale, fino all’ultimo lavoro ‘1998’, hanno consolidato il suo rapporto con il pubblico, registrando numerosi sold out. Il concerto farà parte del suo tour COEZ LIVE 2026 – FROM THE ROOFTOP.

La band milanese I Patagarri porterà sul palco del No Borders Music Festival il suo gipsy jazz gioioso e travolgente, capace di raccontare il desiderio di libertà e la determinazione di inseguire il proprio sogno musicale.

Dopo aver registrato il tutto esaurito in importanti venue come Alcatraz e Hacienda, nel 2025 la band ha partecipato al Concerto del Primo Maggio e ha pubblicato l’album d’esordio ‘L’ultima ruota del Caravan’ per Warner Music Italy, presentato a sorpresa anche sul palco del MI AMI Festival.

Dopo oltre 40 concerti in tutta Italia con “L’Ultima Ruota del Caravan Tour Estate 2025”, I Patagarri tornano dal vivo con la loro inconfondibile miscela di ironia, energia e spirito nomade annunciando “L’Ultima Ruota del Caravan European Tour”, che li porterà anche sullo scenario naturale dei Laghi di Fusine.

Sul sito ufficiale del festival www.nobordersmusicfestival.com sono inoltre consultabili tutte le informazioni sui pacchetti speciali che includono, oltre al biglietto per il concerto, il noleggio delle escursioni con le guide naturalistiche e il pernottamento in albergo.

Il No Borders Music Festival è organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo, in collaborazione Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Fondazione Friuli, Ministero della Cultura, Credit Agricole, BIM, Comune di Tarvisio, Comune di Chiusaforte, Allianz Assicurazioni, Birra Kozel, Petra Molino Quaglia, Monograno Felicetti, Autonord Fioretto, Idroelettrica Valcanale. Media Partner Radio Deejay, Radio Capital, Sky Arte.

COEZ + I PATAGARRI

SABATO 18 LUGLIO 2026 (apertura ore 11:00; inizio concerto Coez ore 14:00 – inizio concerto I Patagarri ore 16:00)

LAGHI DI FUSINE – TARVISIO (UD)

Biglietto unico e valido per entrambi i concerti

Prezzi dei biglietti: posto unico € 42,00 + dp

Biglietti in vendita a partire dalle ore 14:00 di martedì 10 marzo 2026 online su Ticketone.it e dal 15 marzo nei punti vendita autorizzati Ticketone