COFFEE BACH. Domenica 3 maggio alla Cavallerizza di Udine

Ogni prima domenica del mese il nuovo spazio culturale creativo della Cavallerizza – inaugurato nei rinnovati ambienti dell’ex Caserma Osoppo di Udine – si trasforma in un luogo inedito di incontro tra musica e quotidianità con Coffee Bach, un ciclo di concerti che reinterpreta in chiave originale la fruizione della musica colta. Promossa dal Coro del Friuli Venezia Giulia insieme al laboratorio di orchestra barocca dei Filarmonici Friulani, la rassegna propone all’ora della colazione due cantate tratte dall’infinito repertorio di Johann Sebastian Bach, restituite in una dimensione intima, accogliente e sorprendentemente informale. A rendere unica l’esperienza, la possibilità di accompagnare l’ascolto con una colazione artigianale, affidata di volta in volta alle pasticcerie e caffetterie della città che hanno scelto di aderire al progetto.

Dopo il bellissimo tutto esaurito del primo appuntamento, Coffee Bach torna domenica 3 maggio alle ore 10.00. Se nella prima domenica si è potuto apprezzare lo squillo delle trombe barocche e di un fagotto d’eccezione, per questo appuntamento si è optato per delle Cantate che prevedono l’utilizzo di due corni naturali e l’oboe da caccia. Insieme il Coro del Friuli Venezia Giulia e l’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani su strumenti antichi, proporranno un programma che accosta la cantata BWV 91, di carattere festoso, alla BWV 52, pagina più intima che si apre con un tempo del Concerto brandeburghese, riutilizzato qui da Bach come ouverture di apertura e si caratterizza per essere una Cantata per soprano solo. Ospite d’eccezione il soprano Adriana Tomiši?, giovane cantante originaria di Pola e da anni impegnata nel repertorio barocco. Il concerto è diretto dal giovane maestro triestino Elia Macrì, pianista, direttore di coro, maestro di cappella e musicista tra i più apprezzati della nuova generazione. I solisti vocali sono come di consueto tutti giovani cantanti che militano tra le fila del coro, così come previsto dalla prassi dell’epoca in cui le arie erano affidate ai “favoriti”. Per il secondo appuntamento i dolci che accompagneranno il caffè saranno a cura della Cioccolateria Valentinis di Udine. I biglietti per l’evento sono in vendita sul circuito Vivaticket e lo saranno anche in loco il giorno del concerto dalle 9.

La Cavallerizza, nei rinnovati spazi dell’ex Caserma Osoppo, è un nuovo spazio culturale creativo dedicato alla produzione artistica, alla formazione e alla creatività. Promosso dall’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani, da SimulArte e dal Coro del Friuli Venezia Giulia, con il Comune di Udine, proprietario e gestore dell’immobile, e con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Friuli, si configura come un laboratorio creativo urbano permanente, aperto alla comunità e al territorio. Uno spazio dinamico e multidisciplinare, pensato per accogliere attività artistiche, eventi e progetti condivisi, favorendo la creazione di relazioni tra realtà e persone attraverso la cultura.

Con Coffee Bach, la Cavallerizza muove così i primi passi come spazio vivo e sperimentale, dove la tradizione incontra nuove modalità di fruizione e la musica di Bach si riscopre, sorprendentemente, anche davanti a una tazza di caffè.

Tutte le info su www.cavallerizza.it e www.corofvg.it .