Campagna Amica FVG accoglie gli Alpini con lo street food contadino

Anche Campagna Amica Coldiretti Fvg accoglie gli alpini. In occasione dell’Adunata di Udine – fa sapere la responsabile regionale Vanessa Orlando – il Mercato coperto di viale Tricesimo 2 sarà aperto venerdì 12 e sabato 13 maggio dalle 8 di mattina fino a sera e domenica 14, giorno finale della manifestazione, dalle 8 alle 13. «Sarà un’occasione per i visitatori di assaggiare il vero street food contadino – spiega Orlando –. A disposizione anche i pacchi di Campagna Amica con i prodotti tipici del territorio: dai vini ai formaggi ai salumi». «Un evento di grande rilievo che ci vede pronti a far conoscere a tante persone in arrivo da fuori regione la nostra struttura coperta in città – commenta il direttore regionale di Coldiretti Fvg Cesare Magalini –. La rete del cibo sostenibile di Campagna Amica mette una volta ancora in vetrina i prodotti del buon cibo del territorio».