Coldiretti Fvg consegna a Maria Giovanna Elmi il cuscino per le mamme del Sud Sudan

Anche la Coldiretti del Friuli Venezia Giulia partecipa al progetto “Solo dal cuore” a favore delle mamme del Sud Sudan. E lo fa consegnando simbolicamente il cuscino Fvg dell’operazione solidale #solodalcuore promossa da Donne Impresa Coldiretti a Maria Giovanna Elmi, la nota conduttrice televisiva, entusiasta di fare da testimonial all’iniziativa promossa, oltre che da Coldiretti nazionale, dai Medici con l’Africa Cuamm. Un aiuto concreto: attraverso il sito www.solodalcuore.it è possibile comprare un “Cuore della Gratitudine” in seta 100% made in Italy; per ciascun acquisto verranno donati 15 euro per contribuire a migliorare le condizioni delle donne africane, soprattutto in un momento delicato come quello della maternità.

I cuori sono pezzi unici d’artigianato d’arte, realizzati dalle Agrisarte dell’Isola veneziana di Sant’Erasmo, in doppio tessuto made in Italy e africano Wax. Ogni cuore è unico: non ce ne sarà un altro uguale perché a realizzarli è un gruppo di persone in cui ognuno inserisce del proprio, mettendo nel lavoro competenze, sensibilità ed energia originali.

Con il ricavato dell’iniziativa, i volontari realizzeranno nell’area della città di Rumbek, nel Sudan del Sud, una zona ospedaliera per la maternità, una scuola per la formazione di ostetriche e una casa d’attesa per ospitare le donne prima del parto.