Coma Cose in concerto a Lignano. 2 settembre 2023

Era nell’aria da qualche giorno ed era uno degli annunci più attesi per l’estate musicale in Friuli Venezia Giulia: i Coma Cose, il duo musicale più amato in Italia che ha emozionato tutti all’ultimo Festival di Sanremo, arrivano in concerto sabato 2 settembre all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, all’interno della rassegna Nottinarena, organizzata da FVG Music Live e VignaPR. I biglietti saranno in vendita dalle ore 12:00 di giovedì 2 marzoonline su Ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

Due anni fa le avevano cantate, quest’anno le hanno proprio mostrate al pubblico le loro Fiamme negli occhi (Doppio disco di platino): i Coma Cose sono tornati a Sanremo con un’altra bellissima canzone d’amore, “L’Addio”, che si è aggiudicata il Premio Bardotti per il miglior testo ed è appena diventata disco d’oro.

Con questo brano, i Coma Cose hanno portato sul palco più famoso d’Italia la loro storia e la loro crisi di coppia e hanno conquistato il cuore di tutti noi. Una struggente ballad arrivata dopo la pubblicazione lo scorso novembre di “Un meraviglioso modo di salvarsi”, il nuovo attesissimo album che, con l’originalità che li contraddistingue, racconta l’evoluzione artistica e personale del duo presentando una chiara fotografia della loro musica oggi.

In “Un meraviglioso modo di salvarsi” Fausto Lama e California (nata e cresciuta a Pordenone) riflettono su come vivere i rapporti in una società egocentrica che dà difficilmente modo di relazionarsi con le differenze dell’altro. L’album è stato anticipato da “Chiamami”, brano in cui le inconfondibili voci di Fausto e Francesca dialogano in un denso botta e risposta dove centrale è il tema della presenza.

Intimi, delicati e allo stesso tempo dirompenti, i Coma Cose dal 2017 sono il duo più interessante della scena musicale attuale, apprezzati fin dal loro esordio con l’EP-manifesto “Inverno Ticinese” che oltre ai primi passaggi radiofonici gli ha fatto fare un centinaio di concerti in un anno. Poi, nel 2019, sono arrivati il disco d’esordio “Hype Aura” e il primo tour sold out nei club, le prime certificazioni con “Post Concerto” disco d’oro e “Mancarsi” disco di Platino. Nel 2021 l’esplosione definitiva grazie alla partecipazione alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo, dove hanno incantato con il brano Fiamme negli occhi e l’uscita dell’album “Nostralgia” che li ha portati ad esibirsi in tutta Italia in più di 30 appuntamenti.

COMA COSE

SABATO 2 SETTEMBRE 2023 (inizio concerto ore 21:00)

LIGNANO SABBIADORO (UD), Arena Alpe Adria

Prezzi dei biglietti: posto unico € 29,00 + dp

Biglietti in vendita a partire dalle ore 12:00 di giovedì 2 marzo 2023 online su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati