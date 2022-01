Come accertarsi che lo studente di ripetizioni online abbia capito le proprie spiegazioni

Per accertarsi che lo studente di ripetizioni online abbia capito le proprie spiegazioni, un professore può servirsi di diversi metodi. Tra questi, il fatto di svolgere esercizi, calcoli, chiedere di ripetere il contenuto di uno o più paragrafi o pagine. A volte è necessario sottoporre all’ascoltatore una serie di domande, per chiedergli apertamente se abbia compreso o no. Non tutti gli studenti però sono in grado di definire cosa sia chiaro oppure no, soprattutto i piccoli. Per questo, molti professori conoscono tante soluzioni differenti e sanno sfruttare quella giusta a seconda della tipologia di studente con cui lavorano. Non esiste un metodo migliore dell’altro, proprio perché gli utenti che prenotano le lezioni hanno problematiche o carenze varie e per ognuna può esserci un giusto mezzo per verificare se i concetti spiegati siano stati recepiti.

Ripetizioni online e spiegazioni: come capire se lo studente abbia compreso o meno le nozioni

Per accertarsi che lo studente di ripetizioni online abbia capito le proprie spiegazioni, occorre fare dei test. Questi ultimi non sempre consistono in prove a cui sottoporlo, come interrogazioni o compiti scritti, esercizi, ma possono riguardare anche semplici domande. Tra le più semplici vi possono essere le seguenti:

Hai capito l’argomento?

Vogliamo provare a ripetere insieme quello che hai compreso?

Puoi ripetere il contenuto del primo paragrafo usando parole semplici?

Cosa non ti è chiaro?

Vuoi un’ulteriore spiegazione?

Se questi possono essere i primi quesiti da porre all’alunno per testare se abbia effettivamente recepito il concetto, non sono gli unici strumenti da usare. A volte i professori più esperti adoperano diverse soluzioni per accertarsi che l’interlocutore abbia un quadro ben chiaro delle sue spiegazioni. L’uso di diversi rimedi può dipendere proprio dalla bravura dell’insegnante. Le lezioni online che trovi su siti come GoStudent, infatti possono variare molto a seconda dell’esperienza del professore. Variano i prezzi delle ripetizioni, cambiano le modalità di svolgimento, il materiale fornito, ma soprattutto i modi per capire se l’ascoltatore abbia compreso. Tra le differenti metodologie che si possono usare vi sono anche veri e propri esercizi da svolgere.

Le prove e gli esercizi

Oltre a ripetere l’argomento e a sottoporre allo studente i quesiti indicati, si possono anche svolgere esercizi di scrittura, riassunti o calcoli. In questo modo infatti è possibile capire dove siano presenti gli errori dell’alunno, ma non solo. Con questi mezzi si potranno anche apportare ulteriori correzioni, perché magari la spiegazione non è del tutto completa e ci sono dettagli ancora da definire. Lavorando insieme al proprio insegnante, gli studenti avranno anche modo di acquisire una maggiore sicurezza. È molto importante però che chi deve apprendere si eserciti in modo autonomo. In questo caso, durante la lezione online, è opportuno lasciare un po’ di tempo libero, permettendo all’interessato di terminare il test assegnato. Una volta finito, grazie alla correzione definita dal prof, potranno emergere errori e si potrà imparare da questi ultimi. Le soluzioni da poter adottare per capire se i propri alunni abbiano effettivamente compreso le proprie spiegazioni sono quindi diverse e un bravo professore le conosce tutte.