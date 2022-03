Come scommettere sul calcio: guida alle migliori scommesse

È comprensibile che i nuovi scommettitori inizino con le scommesse più semplici. Non c’è niente come muovere i primi passi facendo semplici ipotesi e scegliendo solo il vincitore di una partita. Questo è un buon modo per entrare in contatto con come funzionano i bookmaker online: capire come fare per piazzare scommesse sul calcio e scoprire i modi migliori per trarre profitto.

Tuttavia, il passo successivo è esplorare i diversi tipi di scommesse sul calcio. Chiunque sia appassionato di congetture più sofisticate scoprirà rapidamente opzioni come handicap, doppia possibilità, scommesse future… Ci sono letteralmente dozzine di possibilità in ogni gioco. I migliori bookmaker di calcio online come Bet22 consentono al cliente di piazzare le proprie fiches in ogni aspetto di un gioco, rendendo l’esperienza più ricca e divertente.

Per coloro che sono appena agli inizi, potrebbe anche sembrare difficile capire come funziona tutto. È vero il contrario: basta guardare i vari siti di scommesse calcistiche alternative per scoprire formati di scommesse ancora più attraenti. E imparare le regole di qualsiasi tipo di ipotesi non è un problema.

I siti di scommesse sul calcio più completi sul web offrono una varietà di alternative alle ipotesi, soddisfando sia gli scommettitori principianti che quelli esperti. Di seguito presentiamo le opzioni più popolari che ti aiuteranno ad andare oltre le scommesse intelligenti. Scoprirai presto che le possibilità sono molto più numerose di quanto pensassi.

C’è una strategia nelle scommesse sul calcio?

Le scommesse sul calcio non riguardano solo indovinare il risultato, tutt’altro, tra l’altro. Non solo puoi scegliere il tipo di ipotesi che ti piace di più, ma puoi anche esplorare diverse meccaniche e strategie nel mondo delle scommesse sportive.

Scommesse live

Per molti scommettitori, le scommesse live (scommesse live o scommesse in-play) sono il formato più attraente ed eccitante. Quando si tratta di adrenalina, quel tipo di impressione che sembra dinamica è difficile da spezzare. I bookmaker di calcio stabiliscono le quote iniziali e poi le aggiustano durante il gioco man mano che il gioco si sviluppa.

In altre parole, se una squadra è in svantaggio sul tabellone segnapunti, il valore indicato per la possibilità di vittoria di quella squadra aumenta perché è richiesto un turno nel marcatore. Un piatto completo per chi è a sangue freddo e ha una buona comprensione di cosa può succedere in una partita.

Sbiadire il pubblico

Quando si tratta di strategia, un altro termine interessante per te è “fade the public” (o scommetti contro il pubblico). Ciò significa che stai andando contro il buon senso e scommetti le tue fiches sul risultato opposto rispetto a quello scelto dalla maggior parte degli scommettitori. Sì, è vero: stai sfidando le opinioni più popolari, scommettendo contro la maggioranza, e se lo fai bene, ne trarrai molti più benefici se hai optato per quote più alte.

Vale la pena notare che la gestione del rischio e la scelta di possibili sorprese sono elementi molto importanti per una strategia di scommesse calcistiche di successo. Le competizioni stanno diventando sempre più equilibrate e imprevedibili: qualcuno là fuori credeva in una finale tra Francia e Croazia ai Mondiali 2018?

Esatto: chiunque sia andato controcorrente ai Mondiali e abbia creduto in risultati meno probabili potrebbe aver realizzato profitti spettacolari al torneo. Non è una strategia comoda o facile, ma è decisamente eccitante. Per finire, il tuo coraggio può essere ricompensato con incredibili ritorni.

Scommesse accumulate

Un altro modo per aumentare le tue vincite è esplorare le possibilità di scommesse cumulative (parlay) nelle scommesse sul calcio. Con questo sistema, investi in almeno due ipotesi diverse e vinci solo se entrambe sono corrette. Poiché dipende da due diversi eventi, questo tipo di scommessa ha quote più elevate e quindi offre rendimenti superiori. Puoi scommettere su due o più giochi diversi o fare più di un’ipotesi sullo stesso gioco (ad es. punteggio finale e margine).

Più ipotesi vengono fatte all’interno di una scommessa accumulata, più difficile sarà farlo bene e maggiore sarà la vincita. Diciamo che sei pronto per registrare i risultati di quattro partite diverse. Se perdi uno di questi la tua scommessa sarà nulla. Tuttavia, se li ottieni tutti e quattro bene, le tue vincite saranno sicuramente piuttosto elevate, anche se scegli i preferiti in ogni gioco.

Come usare le intuizioni degli esperti

Chi vuole avere successo nel mondo delle scommesse sul calcio in internet dovrebbe, oltre a scegliere il sito che fa per lui, anche consultare le previsioni degli esperti in materia. Le opinioni degli esperti sono una risorsa importante per porre domande, conoscere dati storici e statistici e conoscere altre prospettive.

Naturalmente, la tua stima deve riflettere la tua percezione e sensibilità a una partita o campionato. Nessuno è meglio di te per scegliere l’opzione migliore quando investi i tuoi soldi. Ma è bene essere di mentalità aperta ed entrare in contatto con altre opinioni.

Primo, perché è impossibile avere tutte le informazioni su ogni squadra in una data competizione. Consultare i pronostici degli esperti che studiano nel dettaglio tutte le partite è una buona opzione. In secondo luogo, le previsioni includono fattori a cui non sempre hai accesso, come background storici e statistici.

O Ganador offre previsioni e pronostici da un team qualificato e sempre ben informato.