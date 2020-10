Come vedere online il Trieste Science+Fiction Festival

Trieste Science+Fiction Festival, il più importante evento italiano dedicato all’esplorazione della fantascienza e del futuro, festeggia i suoi primi 20 anni. La manifestazione triestina vi dà appuntamento da giovedì 29 ottobre fino a martedì 3 novembre per la prima volta online nella Sala Web di MYmovies, sito leader in Italia nell’informazione cinematografica. Un formato sperimentale con una selezione di film, corti e documentari distribuita per la prima volta online, con tantissime anteprime mondiali e nazionali.

Film di apertura dell’edizione 2020 del festival nella sala web di MYmovies sarà Skylin3s di Liam O’Donnell, terzo capitolo della fortunata saga sci-fi, in programma giovedì 29 ottobre alle ore 20.00 sulla piattaforma del festival. Questo nuovo episodio, in concorso al Trieste Science+Fiction 2020 in anteprima nazionale grazie alla collaborazione con Blue Swan Entertainment, è incentrato sul personaggio del capitano Rose Corley (interpretata da Lindsey Morgan, già protagonista della serie televisiva The 100), un’umana dotata di superpoteri extraterrestri. Il capitano Rose è l’unica persona in grado di contrastare gli invasori alieni, ma necessita di trasfusioni di sangue costanti per fermare il suo accelerato tasso d’invecchiamento. Combattente di lunga data contro gli invasori, Rose è ora in fuga, ma verrà scovata nel suo nascondiglio da alcuni militari e, ancora una volta, arruolata per combattere. Gli ibridi tra umani e alieni – che costituiscono la maggior parte della popolazione terrestre – stanno per cadere sotto il controllo alieno. Rose, inviata in missione nella nave madre aliena, avrà solo 72 ore di tempo per salvare l’umanità.

Alle 22.30 sempre di giovedì 29 ottobre la programmazione su MYmovies proseguirà con la messa online degli 8 episodi di SF8, serie fantascientifica coreana già definita la risposta asiatica a Black Mirror, in anteprima internazionale per il pubblico online del festival. Dietro la macchina da presa i migliori registi di genere coreani, tra cui Jang Cheol-soo (Bedeviled) e Min Kyu-dong (Memento Mori), qui alle prese con i temi dell’intelligenza artificiale, della realtà aumentata, della realtà virtuale e del mondo dei robot. Un’imperdibile serie antologica che tratta i principali temi legati alla fantascienza e allo sviluppo tecnologico, dal gaming all’intelligenza artificiale, dalla robotica ai super poteri. La serie tv sarà disponibile in streaming per tutta la durata della manifestazione.

PROGRAMMA COMPLETO | GIOVEDì 29 OTTOBRE

ore 20.00 — MYmovies

Skylin3s di Liam O’Donnell

Regno Unito, Lituania, Spagna, 2020, 111’

v.o. inglese s/t ita.



ore 22.30 — MYmovies

SF8 (serie TV)

South Korea, 2020

60’ x 8 episodi

v.o. coreana s/t ing.+ita.