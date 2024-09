Come visitare a Trieste la Rompighiaccio Laura Bassi

È un regalo inatteso per il pubblico di Trieste Next e di SHARPER – Notte dei ricercatori: da venerdì 27 a domenica 29 settembre la nave da ricerca Laura Bassi, l’unica rompighiaccio italiana per la ricerca oceanografica in grado di operare in mari polari, sia nell’Antartide che nell’Artico, farà tappa a Trieste e accoglierà a bordo il pubblico, per mostrarsi in tutto il suo splendore.

La nave, di proprietà dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS, è ormai una celebrità a livello nazionale: a gennaio 2023, nel corso della campagna oceanografica della 38a Spedizione italiana del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) ha battuto il record mondiale assoluto, toccando il punto più a sud mai raggiunto da una nave all’interno della Baia delle Balene, alla latitudine di 78° 44.280’ S.

È stata intitolata a Laura Bassi, scienziata italiana che nel 1700 divenne la prima donna al mondo a ottenere una cattedra universitaria. Concepita come una nave speciale, che combina in maniera ottimale capacità cargo e di ricerca scientifica, la Laura Bassi ha una stazza di 4028 tonnellate, è lunga 80 metri e larga 17 metri, ha un sistema di posizionamento dinamico che le garantisce un’elevata manovrabilità e un’accuratezza di stazionamento in un punto prefissato dell’ordine di 1 metro. La struttura del fasciame, particolarmente robusta, le permette di operare in mari coperti da ghiaccio senza temere danni strutturali. La nave rappresenta un’importante piattaforma di supporto scientifico e logistico alle missioni polari italiane e alla ricerca oceanografica e geofisica, al servizio sia dell’OGS sia di altri enti nazionali ed europei.

Dopo Trieste Next, la nave stazionerà ancora qualche giorno in città per poi iniziare la navigazione in direzione Nuova Zelanda, passando per Panama.

I partecipanti alla visita potranno ascoltare la storia delle esplorazioni polari e scoprirne l’importanza. Potranno percorrere i corridoi della nave e visitarne alcune aree, come il ponte di comando, la sala controllo macchine, gli ampi laboratori a supporto dei ricercatori, la sala mensa.

La nave sarà ormeggiata al Molo IV – grazie a Trieste Terminal Passeggeri, che ha concesso la banchina gratuitamente, e alla collaborazione con la Capitaneria di Porto – e aperta al pubblico per visite guidate a bordo, possibili solo previa prenotazione entro giovedì 26 settembre alle 18, tramite i seguenti link:

Visite venerdì 27 (solo pomeriggio): www.sharper-night.it/sharper-trieste

Visite sabato 28 e domenica 29 settembre (mattina e pomeriggio): https://www.eventbrite.it/e/biglietti-trieste-next-2024-registrazione-visite-laura-bassi-1026763436077?aff=oddtdtcreator