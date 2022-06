COMUNICAZIONE UFFICIALE DIREZIONE GENERALE

Il Pordenone Calcio comunica che il direttore generale Giancarlo Migliorini ha deciso di lasciare l’incarico al termine della stagione sportiva 2021/22.

Il presidente Mauro Lovisa, il presidente onorario Giampaolo Zuzzi, tutti i soci e le componenti del Club ringraziano il direttore Migliorini per il lungo percorso fatto insieme, in cui ha contribuito alla crescita della struttura. Migliorini è stato il riferimento organizzativo in due periodi: dal 2011 al 2017 (prima un biennio come responsabile del Settore giovanile) e dal 2019 a oggi.

Dichiarazione direttore generale Giancarlo Migliorini: «Il Pordenone Calcio rappresenterà per me sempre una realtà speciale, che lascio per una mia – sicuramente non facile – scelta personale. Ringrazio di cuore il presidente Mauro Lovisa, i soci, tutta la struttura organizzativa e i collaboratori per il lavoro realizzato insieme in questi anni. Sarò sempre fra i primi tifosi neroverdi».

Dichiarazione presidente Mauro Lovisa: «Rispettiamo la decisione del direttore Migliorini, a cui ci lega e ci legherà un rapporto personale. Giancarlo sarà sempre uno di famiglia, lo ringraziamo per quanto ha fatto per l’organizzazione della Società in questi anni e gli auguriamo il meglio. Guardando al futuro prossimo siamo impegnati quotidianamente nella programmazione della stagione 2022/23, nel rafforzamento e sviluppo del nostro progetto in cui coinvolgeremo le figure giuste per affrontare nel migliore dei modi tutte le nuove sfide che ci attendono».