CON CHI VIAGGI (2022) Trailer ITA del Film con Lillo e Fabio Rovazzi

Quattro sconosciuti si incontrano grazie ad una app per condividere un viaggio in auto da Roma a Gubbio: tra una chiacchierata e l’altra, segreti e fraintendimenti, risate e colpi di scena, il viaggio si trasformerà in una vera avventura per i quattro protagonisti.

Diretto da: YouNuts

Cast: Fabio Rovazzi, #Lillo, Michela De Rossi, Alessandra Mastronardi

#ConChiViaggi al cinema solo il 23, 24 e 25 maggio

Quattro sconosciuti si incontrano grazie ad una app per condividere un viaggio in auto. Tutto sembra scorrere normalmente ma la realtà non è quella che sembra. Paolo (Lillo) è un irrequieto uomo dall’aspetto simpatico che sembra nascondere qualcosa. Michele e Anna nascondono di aver avuto un passato insieme. Elisa non sa di avere con Paolo un rapporto decisamente speciale. Tra una chiacchierata e l’altra, risate e colpi di scena, una commedia on the road con sfumature noir che permette di esplorare relazioni umane inattese. Un viaggio che si trasforma in un’avventura destinata a cambiare le vite di tutti i personaggi.

