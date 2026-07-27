Concerti in Basilica, a Sant’Eufemia arriva il Coro Giovanile dell’Emilia-Romagna. 4 agosto 2026

Si conclude la trasferta sull’Isola d’Oro della stagione 2026 dei Concerti in Basilica con il primo appuntamento di un mese di agosto molto intenso. A Grado, alla Basilica di Sant’Eufemia, i protagonisti martedì 4 agosto, alle 20.45, saranno i cantori del Coro Giovanile dell’Emilia-Romagna, diretti da Elisa Dal Corso. Il concerto, ad ingresso gratuito, vedrà un programma che attraversa quattro secoli di musica sacra: si spazierà quindi da Giovanni Pierluigi da Palestrina ai contemporanei Ola Gjeilo e Lars Jansson, passando anche per la Preghiera di San Bernardo alla Vergine, il cui testo è tratto dal Paradiso di Dante e messo in musica dalle monache trappiste del monastero di Vitorchiano, nel Lazio.

Il Coro Giovanile dell’Emilia-Romagna è una realtà corale nata nel 2017 per iniziativa di A.E.R.CO, l’Associazione Emiliano Romagnola Cori, con l’obiettivo di riunire giovani coristi provenienti da tutta la regione e rappresentare un punto di riferimento per il movimento corale giovanile. Composto da giovani tra i 18 e i 35 anni, il coro unisce attività formativa e produzione artistica, affermandosi nel corso degli anni come una realtà importante a livello nazionale. Dal 2026 è diretto da Elisa Dal Corso, che ha all’attivo la direzione di alcune tra le più importanti realtà corali del Nord Italia, in particolare giovanili.

La stagione dei Concerti in Basilica, organizzata dalla Fondazione Società per la Conservazione della Basilica di Aquileia, è realizzata grazie al contributo di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Fondazione Friuli, Fondazione Aquileia e BCC Venezia Giulia, in collaborazione con il Comune di Aquileia, la Basilica di Sant’Eufemia di Grado e la Famiglia Mattiussi. Tutte le informazioni sulla stagione sono disponibili sul sito ufficiale della Basilica di Aquileia, www.basilicadiaquileia.it