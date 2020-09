Concerto al tramonto in portovecchio a Trieste con Brunori SAS- 7 ottobre 2020

Brunori Sas è oggi uno dei cantautori italiani in assoluto più amati dal pubblico, apprezzati dalla critica, stimati dai colleghi (ha duettato con Elisa, Jovanotti, Calcutta e tanti altri).

Il suo ultimo album “Cip!”, uscito all’inizio del 2020 a tre anni da “A casa tutto bene” (certificato disco di platino), ha debuttato direttamente al primo posto della classifica degli album e vinili più venduti e gli è valso la vittoria del premio Tenco come miglior album italiano del 2020.

A luglio è stato inoltre premiato per la migliore colonna sonora originale ai Nastri d’Argento 2020 per “Odio l’estate”, il nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo.

Per la prima volta nella sua carriera in concerto a Trieste, sarà dunque Brunori Sas il grande protagonista del concerto speciale al tramonto in programma mercoledì 7 ottobre a Porto Vecchio (apertura porte ore 17:00, inizio concerto ore 18:00), promosso dal Comune di Trieste nel progetto di riqualificazione e rilancio di uno dei luoghi più storici e iconici della città.

Il concerto che, prevede un allestimento con una capienza massima di 999 posti, si svolgerà nel pieno rispetto delle normative vigenti e della sicurezza di tutti, sarà a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, a partire dalle ore 10:00 di lunedì 28 settembre, tramite l’App EILO (www.eilo.it).

Il 2020 per Brunori Sas è anche l’anno dei live: dopo i clamorosi soldout in prevendita del suo tour nei palasport italiani, che sarà recuperato il prossimo anno, Dario non si è voluto fermare e ha supportato i lavoratori dello spettacolo ideando una tournee estiva in contesti naturali e all’aperto, che si concluderà proprio il 7 ottobre a Trieste.

La realizzazione di questo concerto gratuito – afferma l’Assessore ai Grandi Eventi del Comune di Trieste, Francesca Desantis – è la tappa finale di un percorso durato mesi che ha visto l’Amministrazione comunale impegnarsi per garantire uno spettacolo in sicurezza. Un concerto che vuole essere un grande evento di rinascita e di ripartenza per Trieste ed un piccolo tassello di normalità che la giunta Dipiazza vuole trasmettere ai cittadini triestini e ai turisti che si troveranno in città in quel periodo. La scelta della location di Porto Vecchio inoltre non è casuale, in quanto sarà la data zero dei concerti in questa parte della città e servirà da test per i futuri eventi con grande affluenza di spettatori.

Si tratta quindi di un’occasione davvero unica per far rivivere l’antico scalo con le note e le parole di un grande artista contemporaneo, in un orario che esalterà nella prima parte del concerto la luce più bella che si può ammirare quando ci si trova a due passi dal mare e, attraverso un disegno luci creato appositamente per l’evento, esalterà nella seconda parte del concerto l’opera d’arte contemporanea Echo Surrounding dell’artista venezuelana Elisa Vladilo, la Centrale Idrodinamica e il piazzale antistante il Magazzino 28.

Promosso dal Comune di Trieste, il concerto è organizzato da Fvg Music Live e Vigna PR srl.