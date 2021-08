Concerto all’alba con i Tre Allegri Ragazzi Morti

A Villa Manin Estate arriva l’attesissimo concerto all’alba, ormai appuntamento fisso della rassegna che si svolge nel Parco della Villa. Il gran finale dei “Concerti nel Parco”quest’anno sarà collegato alla Notte stellata di San Lorenzo, alle 5:30 del mattino di mercoledì 11 agosto.

I Tre Allegri Ragazzi Morti tornano in tour in Friuli-Venezia Giulia con il festival itinerante La via di casa: questa prima data sarà un’occasione speciale per riscoprire il meraviglioso parco di Villa Manin, ad un orario insolito, in compagnia delle canzoni della band indipendente più conosciuta e longeva del territorio. A rendere ancora più speciale l’evento la presenza sul palco di un grande ospite musicale, il sassofonista conosciuto in tutto il mondo Francesco Bearzatti.

Dopo aver raggiunto i 25 anni di attività che li ha visti esibirsi in tutta Italia e all’estero, dopo aver condiviso il palco con artisti di fama nazionale ed internazionale e dopo aver fondato l’etichetta indipendente La Tempesta dischi – che ha pubblicato più di 200 lavori di oltre 40 band provenienti da tutto il territorio italiano e internazionale – i Tarm tornano in Friuli-Venezia Giulia (a casa!) con un viaggio per raccontare e accompagnare i fan alla scoperta dei luoghi e delle tradizioni che hanno ispirato la loro produzione artistica.

L’apertura delle porte è prevista alle ore 4.30, assieme al dj set di Mr. Island, progetto del musicista e artista concettuale Lorenzo Comissio, che accoglierà il pubblico con un set dedicato alla cumbia, musica popolare centroamericana caratterizzato dalla fusione di elementi amerindi, africani e spagnoli.

Dal 6 agosto per assistere agli spettacoli dal vivo c’è l’obbligo di presentare all’ingresso un GREEN PASS che attesti:

– la somministrazione di entrambe le dosi del vaccino o della prima dose avvenuta da 15 giorni.

Oppure

– la guarigione da Sars-Cov-2 e il conseguente termine dell’isolamento

Oppure

– l’esito negativo di un test molecolare o antigenico rapido al virus Sars-Cov-2 (valido per 48h da quando è stato effettuato).

Villa Manin Estate 2021 prosegue con lo spettacolo per bambini “Il Laborincolo con Torsolo” alle ore 17:00 di venerdì 13 agosto e infine l’evento speciale “Music in the Sky – Special su Alan Parsons Project” alle ore 19:00 di sabato 28 agosto. Tutte le informazioni sono consultabili sul sito ufficiale www.villamanin.it.