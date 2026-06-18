Concerto del Risveglio a Udine con Dimartino. Sabato 4 luglio 2026

Il Comune di Udine, in collaborazione con VignaPR e FVG Music Live, nell’ambito della Notte Bianca di Udine Estate 2026, è lieto di annunciare l’atteso “Concerto del Risveglio” con la straordinaria partecipazione di Dimartino, una delle voci più raffinate e riconoscibili della nuova canzone d’autore italiana.

L’evento, a ingresso gratuito sino a esaurimento dei 2.000 posti disponibili, avrà luogo sabato 4 luglio 2026 alle ore 7:00 del mattino al Castello di Udine, che offre una vista panoramica sulla città e sulle Alpi Giulie. Sede dei Civici Musei e delle Gallerie di Storia e Arte, da anni il Castello di Udine accoglie concerti, festival di musica classica e contemporanea e spettacoli teatrali, attirando artisti di fama nazionale, internazionale e pubblico da tutta Europa. Questa storica e vibrante location è la cornice ideale per il matinée musicale di Dimartino, artista capace di unire qualità artistica e popolarità.

Dopo il clamoroso successo sanremese con Colapesce e a sette anni dall’ultimo album, Dimartino torna con “L’improbabile piena dell’Oreto”, il suo quinto album di studio, pubblicato da Numero Uno / Sony Music. Un ritorno alla dimensione solista che prende forma come un flusso continuo, un racconto sonoro in cui le canzoni si susseguono senza interruzioni, inseguendo l’idea di un movimento costante, organico, naturale. Al centro del disco c’è il fiume, inteso come immagine simbolica e narrativa: luogo di mistero, trasformazione e accumulo, capace di custodire tanto l’oro quanto i rifiuti, attraversato da leggende e presenze immaginarie. Un immaginario che affonda anche nella memoria personale, come quella della creatura mitologico u sugghio – un anfibio dal corpo di lucertola e testa umana – evocata nei racconti familiari e oggi riprodotto nell’artwork del disco dall’artista Igor Scalisi Palminteri.

L’uscita del disco di Dimartino è accompagnata da un tour che prevede una serie di concerti unplugged, pensati per restituire dal vivo la dimensione più essenziale e fragile delle canzoni. Gli appuntamenti, ospitati in venue non convenzionali o altamente suggestive, propongono una formula che mette al centro l’ascolto.

Questo speciale concerto mattutino, in cui Dimartino sarà accompagnato dal chitarrista Fabrizio Cammarata, è un appuntamento imperdibile che celebra l’estate e la musica d’autore nel suggestivo scenario del Castello di Udine, offrendo al pubblico un’esperienza musicale di assoluta qualità.

CONCERTO DEL RISVEGLIO

DIMARTINO in duo con Fabrizio Cammarata

SABATO 4 LUGLIO 2026 (inizio ore 07:00)

UDINE, CASTELLO

INGRESSO GRATUITO SINO A ESAURIMENTO DEI POSTI