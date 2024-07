Concerto del risveglio a Udine con Roy Paci. sabato 6 luglio

Un’alba a Toda Joia e Toda Beleza: il risveglio con Roy Paci

Per l’edizione 2024 del concerto del risveglio sarà Roy Paci a svegliare tutta la città dal Palco del Castello. Dopo aver fatto ballare le platee di tutto il mondo con i suoi ritmi latini e portato il suo ska made in Italy sui palchi dei più importanti festival internazionali, a cominciare dal Festival de Verão a Salvador di Bahia e il Blue Frog Festival di Mumbai, passando per gli Stati Uniti e per le più grandi manifestazioni europee come lo Sziget Festival di Budapest, il PinkPop nei Paesi Bassi, e la Fiesta Mundial in Belgio, l’eccezionale trombettista e jazzman siciliano approda a Udine per far ballare tutto il Colle, regalando alla location più suggestiva della città un inizio di giornata senza paragoni.

L’appuntamento, gratuito e aperto a cittadini di tutte le età, è per la primissima mattinata di sabato 6 luglio, alle ore 7. “Roy Paci Experience” attenderà i cittadini udinesi con i suoi ritmi latini, l’inconfondibile energia dello ska, il cullante ondeggiare del reggae, la profondità dell’R&B e la squillante improvvisazione del suo jazz.