CONCERTO DEL RISVEGLIO sabato 5 luglio alle 7 del mattino in Castello a Udine con REMO ANZOVINO

Sabato 5 luglio 2025, alle ore 7:00, il Castello di Udine ospiterà un’edizione speciale del Concerto del Risveglio, inserito nel programma della Notte Bianca del Comune di Udine, appuntamento diventato un simbolo dell’estate udinese che quest’anno celebra il decimo anniversario con l’artista che ne fu protagonista nella prima storica edizione in Piazza Matteotti. Sarà infatti Remo Anzovino a esibirsi con il suo concerto piano solo che unisce idealmente passato e presente e festeggia questo traguardo. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria, attiva dalle ore 12:00 di giovedì 19 giugno sul sito vignapr.it.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è l’Assessore alle Attività Produttive, Turismo e Grandi Eventi del Comune di Udine, Alessandro Venanzi, che dichiara: ““Il Concerto del Risveglio è una delle intuizioni più felici degli ultimi dieci anni: sin dalla sua prima edizione ha saputo conquistare l’attenzione e l’emozione del pubblico, affermandosi rapidamente come un appuntamento imperdibile nel panorama culturale della nostra città. Questa rassegna musicale, capace di fondere poesia, musica e paesaggio urbano nell’atmosfera sospesa dell’alba, ha dimostrato anno dopo anno la sua forza e il suo straordinario potere attrattivo. Celebrarne il decennale con il ritorno di Remo Anzovino – indimenticato protagonista del primo, storico concerto in Piazza Matteotti nel 2015 – rappresenta la celebrazione più naturale e simbolica di questo traguardo: un ritorno alle origini che, allo stesso tempo, guarda con entusiasmo e fiducia al futuro. Affidare nuovamente il palco a uno straordinario pianista capace di incantare la città con la sua arte è un omaggio alla bellezza di questo evento e alla comunità che in esso si riconosce. Un decimo anniversario che – conclude Venanzi – suggella il successo di un’idea vincente, destinata a vivere ancora a lungo.”

Reduce dal successo del tour primaverile che ha toccato le principali città italiane e si è concluso qualche settimana fa al Teatro Verdi di Pordenone, e dalla pubblicazione del nuovo album “Atelier” (Decca/Universal) che ha debuttato al 7° posto della classica dei CD e vinili più venduti in Italia, Anzovinoproporrà un concerto in piano solo, in cui risuoneranno alcune delle sue composizioni più amate in una versione intima e suggestiva, in dialogo con il contesto naturale e urbano della città.

Con oltre trenta milioni di streaming sulle piattaforme digitali, ventidue album ufficiali tra studio e colonne sonore, e concerti in Italia e nel mondo – dal Giappone al Regno Unito, dalla Turchia ai principali festival nazionali – Remo Anzovino è oggi uno dei protagonisti assoluti della scena neoclassica contemporanea. Le sue musiche hanno accompagnato celebri docufilm sull’arte – da Monet a Van Gogh, da Frida Kahlo a Bernini – e gli sono valse il Nastro d’Argento 2019 per la Musica dell’Arte. Il suo stile fonde con naturalezza cinema, arte e scrittura pianistica in una cifra personale e riconoscibile, capace di superare le barriere tra generi e pubblici diversi.

Nato nel 2015 proprio con Remo Anzovino, il Concerto del Risveglio – ideato e organizzato da VignaPR, collaborazione con FVG Music Live e il Comune di Udine – è cresciuto negli anni fino a diventare uno degli appuntamenti più attesi dell’estate udinese. Sul palco, nelle prime ore del mattino, si sono succeduti artisti come Gnu Quartet, Dardust, Davide Locatelli, 40 FINGERS, Roy Paci, portando ogni anno visioni musicali diverse ma unite da uno stesso spirito: offrire al pubblico un’esperienza di bellezza autentica, nel momento più silenzioso e potente della giornata.

In occasione dell’evento valgono le stesse regole di accesso previste per ogni concerto: non è consentito introdurre oggetti contundenti o pericolosi e per ragioni organizzative e di ordine pubblico, non è ammesso l’ingresso di cani o altri animali domestici all’interno dell’area. Tutte le info su www.vignapr.it