Concerto Editors sabato 2 settembre a Gorizia. Informazioni utili

Sabato 2 settembre il piazzale della Casa Rossa – ex valico di frontiera fra Gorizia e Nova Gorica che a breve verrà riqualificato – ospiterà per la prima volta un grande evento internazionale. Sono previste circa 2 mila persone per l’esibizione della band britannica Editors, per un atteso concerto promosso dal GECT GO in collaborazione con il Comune di Gorizia e Zenit Srl, in avvicinamento a GO! 2025.

Il gruppo suonerà alle ore 21:00, preceduto alle 19:30 dai MRFY: una formazione indie pop rock di Novo Mesto che sta riscuotendo molte successo anche oltre i confini sloveni.

La biglietteria aprirà alle ore 18:00, mentre i cancelli alle ore 19:00.

È possibile accedere all’evento tramite il bus navetta gratuito predisposto dal Comune di Gorizia in collaborazione con l’Azienda Provinciale Trasporti – APT Gorizia dalle ore 18:00 alle 00:35 (con l’interruzione del servizio durante il concerto principale).

Le fermate sono previste presso il parcheggio messo a disposizione dalla CCIAA davanti l’Ente fiera di via della Barca, presso la Stazione ferroviaria (Piazzale Martiri della Libertà), in Corso Italia n. 51/A nei pressi dell’ex Provincia e nel Piazzale Casa Rossa (Via Kugy).

Gli orari del bus navetta sono disponibili anche sul sito del GECT GO www.euro-go.eu

Altrimenti i parcheggi più vicini sono in via Toscolano (parcheggio dell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina dietro all’ex ospedale civile), in via Alviano (parcheggio dell’Università di Trieste), il parcheggio adiacente alla galleria Bombi (via Giustiniani) e il parcheggio all’ospedale generale “Dr. Franca Derganca” Nova Gorica (Šempeter pri Gorici).

É stata emessa un’ordinanza dalla Polizia Locale sia per assicurare la buona riuscita dell’evento che per garantire la viabilità cittadina. Ma oltre al Piazzale della Casa Rossa, che è interdetto al traffico dal 29 agosto al 4 settembre, la sola strada chiusa per tutta la giornata di sabato 2 settembre (e fino a completo disallestimento) sarà via Kugy. A questo proposito si segnala che anche la sosta è vietata pertanto le auto vanno rimosse entro venerdì 1 settembre.

Per accedere al concerto è necessario essere in possesso o acquistare un biglietto di ingresso.

Si riportano in particolare alcune informazioni relativamente a cosa NON è possibile portare all’interno dell’area concerto.

Bevande e altre sostanze vietate: bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro, borracce di metallo o bottiglie di plastica più grandi di 0,5 litri (sono ammesse solo bottiglie non più grandi di 0,5lt senza tappo); bevande alcooliche; bombolette spray (antizanzare, deodoranti, creme solari, ecc…); sostanze stupefacenti.

Non è possibile entrare con alcun animale (nessun genere o taglia), né con biciclette, skateboard, pattini e overboard. Valigie, trolley, borse e zaini sono ammessi solo se di capienza inferiore ai 10 litri.

Ad eccezione delle persone autorizzate non è possibile introdurre: apparecchiature per la registrazione audio/video; macchine fotografiche professionali e semiprofessionali; videocamere, gopro, ipad e tablet; bastoni per selfie e treppiedi; ombrelli e aste; strumenti musicali, trombette da stadio; penne e puntatori lase; droni.