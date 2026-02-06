Concerto Inaugurale del nuovo Anno Accademico del Conservatorio Jacopo Tomadini di Udine. Sabato 7 febbraio

Sabato 7 febbraio al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, con inizio alle 18, il Concerto Inaugurale del nuovo Anno Accademico del Conservatorio Jacopo Tomadini di Udine, che vedrà sul palcoscenico oltre 90 giovani musicisti affiancati dai loro Maestri, e segnerà il debutto dell’Orchestra del Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio.

Il concerto sarà presentato dalla giornalista Luana De Francisco, interverranno il Presidente del Conservatorio, Avv. Guglielmo Pelizzo e il Direttore M° Beppino Delle Vedove. La serata rappresenterà un momento di particolare rilievo nel percorso storico dell’Istituzione, che nel 2025 ha celebrato il centenario dalla fondazione e che si avvia ora verso una nuova, significativa ricorrenza: i 200 anni dalla nascita della prima Scuola pubblica di musica in città, istituita nel 1826 come Società Filarmonico Drammatica Udinese.

«Siamo molto felici di inaugurare questo nuovo Anno Accademico – osserva il Presidente del Conservatorio Tomadini Guglielmo Pelizzo – con il debutto sul palcoscenico dell’Orchestra del Dipartimento di Musica Antica, che assieme all’Orchestra Sinfonica delizierà il pubblico del Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Il Dipartimento di Musica Antica è una novità assoluta per il nostro Conservatorio e un aspetto particolarmente innovativo del Dipartimento è che gli insegnamenti sono aperti agli studenti che seguono i corsi tradizionali di strumento moderno per arricchire la loro formazione».

Sulle note del Concerto Bradenburghese n.° 3 di Johann Sebastian Bach – scandito da una scrittura serrata di natura polifonica con la cadenza del secondo movimento elaborata da Simone Milesi – debutterà così l’Ensemble d’Archi composto da undici musicisti, nove studenti e due Professori, con tre violini, tre viole e tre violoncelli, un contrabbasso e un clavicembalo. L’Orchestra restituirà sul palcoscenico le atmosfere e i contenuti del neo-introdotto Dipartimento di Musica Antica: una novità assoluta, istituita nel 2022 con l’insegnamento di violoncello barocco, implementata via via con le docenze di violino barocco, clavicembalo e flauto traversiere, focalizzata sull’esecuzione del repertorio barocco, classico e pre romantico su strumenti storici o copie.

«Ad affiancare l’Orchestra del Dipartimento di Musica Antica – spiega il Direttore del Conservatorio Tomadini, M.° Beppino Delle Vedove – sarà l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio, l’Ensemble diretto dal M.° Pietro Semenzato e composto da un organico di 80 elementi, con 74 studenti e sei Professori del Conservatorio».

L’Orchestra Sinfonica sarà impegnata dapprima nel Concertino da camera per sassofono e orchestra I movimento di Jacques Ibert, un componimento dal carattere brillante e virtuosistico, caratterizzato da ritmi sincopati e salti melodici: si parte con un’esplosione dei fiati e archi, seguita dall’ingresso energico del sassofono affidato al solista Cesare Travagin.

In programma anche il Concerto in Fa Maggiore op. 75 di Carl Maria von Weber: un pilastro del repertorio fagottistico, che impegnerà il solista Samuel Enore Peressutti. Una partitura che si apre in forma-sonata e rimanda poi allo stile classico mozartiano, offrendo al fagotto solista molteplici sfide espressive. Seguirà il Concerto per violino op. 77 di Johannes Brahms: nel finale il violino, affidato alla solista Hanna Schmidt, irrompe con escursioni virtuosistiche mirabolanti, in un dialogo avvincente con la compagine orchestrale. Infine, Bed?ich Smetana con il più popolare dei suoi Poemi Sinfonici, dedicato alla Moldava, il fiume che attraversa tutta la Boemia e si getta nell’Elba.

Il concerto è gratuito. I biglietti possono essere ritirati alla biglietteria del Teatro Nuovo Giovanni da Udine o prenotati sul circuito Vivaticket.

ORGANICO ORCHESTRA BAROCCA

VIOLINI

Prof Gugole Lorenzo

Perosa Gaia

Ottogalli Ruggero

VIOLE

Perovic Nadja

Callesella Chiara

di Lena Ilaria

VIOLONCELLI

Prof Jones Catherine

Milesi Simone

delle Vedove Marco

CONTRABBASSO

Ortolan Alberto

CLAVICEMBALO

del Ponte Tommaso

ORGANICO ORCHESTRA SINFONICA

OTTAVINO

Basello Serena

FLAUTO

Baccino Chiara*

Perin Celeste

Huanchang Yan*

Prof.ssa Zorino Roberta*

OBOE

Calcagni Enrico**

Gani Serena**

CLARINETTI

Belliato Ester*

Cociani Margherita

De Marco Stefano*

Braida Cristina

Zheng Weicheng*

Rodeano Domitilla

Stojanovich Peter*

FAGOTTI

Pozzo Cesare

Pozzo Gabriele*

Prof. Lenti Alarico*

CORNI

Fontanot Matteo*

Mesaglio Elisabetta

Miconi Valentina

Pighin Lorenzo

Prof. Armato Paolo

TROMBE

Brusini Cristiano*

Da Broi Pierniccolò*

Fabiani Giacomo*

Santoni Nicolò*

TROMBONI

Bittolo Luca*

Tuttino Iacopo

Altamura Alessandro

Prof. Bernetti Sergio

TUBA

Tarussio Loris

ARPE

Casini Benedetta

Zambon Maria Sole

TIMPANI

Prof. Barbieri Roberto

PERCUSSIONI

Leonardi Giuseppe

Neri Francesco**

Todone Giada

VIOLINI PRIMI

Breda Alessia

Buttazzoni Emma

Candotti Edoardo

Cher Beatrice*

Duru Vera

Gaspari Niccolò

Grattoni Francesco

Manzocco Valentina

Ottogalli Ruggero

Peressini Alice

Saro Sofia

Vlasin Ruben

Zambon Letizia

Zamparo Linda*

Prof. Comisso Francesco*

Prof. Degani Lucio*

VIOLINI SECONDI

Antonutti Sabrina

Bonutti Chiara

Chehbouni Wissal

De Anna Luigi

De Anna Maria

De Caneva Aurora

Freschi Virginia*

Giacomini Elisabetta

Liu Zhiqiang

Merluzzi Caterina

Papparotti Alessia

Perosa Gaia*

Zuliani Alessandro

Prof. Paggioro Fabio

VIOLE

Bouzvar Mariannaù

Callesella Chiara

De Biase Eleonora

Di Lena Ilaria*

Mistrorigo Vittorio

Zoletto Simone

Prof.ssa Curtolo Gisella*

Prof. Favero Silvestro

VIOLONCELLI

Bernes Nicolò

Canaveral John Lawrence

Caputo Giulio*

Celani Matilde

Di Lena Michele

Galimberti Arianna

Ianes Matilde

Polo Beatrice

Storer Tosca

Zanuttini Caterina Maria

Prof. Cerrato Stefano*

CONTRABBASSI

Ortolan Alberto*

Zoratto Alessio **

Prof. Serafini Fabio*