Conclusa la XXI edizione di Sexto ‘Nplugged

Si è conclusa domenica sera, nella suggestiva cornice di Piazza Castello a Sesto al Reghena (PN), la XXI edizione di Sexto ‘Nplugged, il Festival Boutique che da oltre vent’anni porta in Friuli Venezia Giulia alcuni dei nomi più interessanti della scena musicale internazionale e nazionale, confermandosi un punto di riferimento per chi cerca qualità artistica, ricerca e un’esperienza di ascolto unica.

Quattro serate che hanno trasformato ancora una volta il borgo medievale in un luogo di incontro tra musica, cultura e pubblico proveniente da tutta Italia e dall’estero. Un’edizione che ha registrato un importante successo di partecipazione, culminato con il sold out della serata di sabato 4 luglio dedicata ad Apparat, protagonista della sua unica data estiva nel Centro-Nord Italia, e con il sold out del concerto conclusivo de I Cani, tra gli appuntamenti più attesi dell’estate musicale italiana.

Sul palco di Piazza Castello si sono alternati artisti capaci di rappresentare alcune delle espressioni più interessanti della musica contemporanea: l’attesissimo ritorno in Italia dei WU LYF, accompagnati dai visionari These New Puritans; l’energia psichedelica degli Alt?n Gün insieme a Il Mago del Gelato; l’intensità elettronica di Apparat, preceduto dai JoyCut; fino alla chiusura affidata a I Cani, protagonisti di un concerto che ha emozionato il pubblico e suggellato una XXI edizione di grande successo.

Mauro Morassut, presidente dell’Associazione Culturale Sexto ha così commentato l’edizione appena conclusasi: “Ogni edizione di Sexto ‘Nplugged è un atto di fiducia: nella musica, negli artisti e nel pubblico. Anche quest’anno abbiamo scelto un programma fedele alla nostra identità, fatto di ricerca, qualità e proposte autentiche. La risposta del pubblico è stata straordinaria. Se il successo di alcuni appuntamenti era prevedibile, la partecipazione alla serata con Apparat ha superato ogni aspettativa, confermando che il pubblico continua a seguirci anche nelle proposte più coraggiose.

È un segnale importante, così come lo è vedere crescere una comunità che sceglie Sexto ‘Nplugged per l’esperienza che offre, fatta di musica, luoghi e incontri.

È da questa consapevolezza che ripartiamo, con entusiasmo, guardando già al 2027.”.

Accanto ai concerti, il Sexto Lounge ha continuato ad animare il borgo con dj set, mostre, area relax e proposte food & drink, offrendo al pubblico un’esperienza che va oltre il live e valorizza la permanenza all’interno di uno dei luoghi più suggestivi del Friuli Venezia Giulia.

Il festival si inserisce inoltre in un territorio che guarda con sempre maggiore forza alla cultura, in vista di Pordenone Capitale Italiana della Cultura 2027, confermando il ruolo di Sexto ‘Nplugged come una delle manifestazioni musicali più riconoscibili e apprezzate del panorama italiano ed europeo.

Il successo della XXI edizione è il risultato del lavoro condiviso di organizzatori, volontari, partner e istituzioni, ma soprattutto di un pubblico curioso e appassionato che continua a scegliere Sexto ‘Nplugged come luogo di scoperta, ascolto e incontro.

Sexto ‘Nplugged dà appuntamento al 2027 per un nuovo viaggio tra musica, arte e visioni. Qui il comunicato completo.