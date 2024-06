Si è svolta Domenica 16 giugno l’edizione numero 28 dell’Eco Raduno Carnia 4×4 Memorial Titta Concina, organizzato dal Fuoristrada Club Tolmezzo.

Quest’anno le condizioni meteo avverse hanno fatto si che gli organizzatori lavorassero ad un tracciato leggermente diverso; ma grazie alla collaborazione di tutti, compresi gli enti locali e le autorità preposte, il risultato è stato davvero straordinario sia per numero di veicoli, sia per particolarità del percorso, reso interessante dal fango.

Infatti ad Amaro, Comune che ha concesso il Patrocinio, ed anche punto di partenza della manifestazione, si sono dati appuntamento ben 68 veicoli provenienti da ogni dove. In primis Austria, Germania, Croazia, Argentina ed ovviamente Italia.

La Carnia ha ospitato questa colorata carovana che lungo il percorso, oltre ad apprezzare le bellezze naturali, ha provveduto a raccogliere anche le immondizie trovate. Sono stati raccolti un totale di circa 20 quintali di materiali diversi, tra cui ferro, pneumatici, sanitari e rifiuti vari.

Molto interessante la partnership con JEEP Italia, che tramite la locale concessionaria Prontoauto ha aiutato gli organizzatori fornendo veicoli, gadgets per i possessori di Jeep e supporto logistico in loco.

Per far divertire i partecipanti e far apprezzare la cucina carnica, non sono mancate le soste gastronomiche lungo il percorso; quindi in primis la colazione al mattino con i prodotti della Pasticceria De Marchi di Enemonzo, poi i Formaggi al Caseificio Val Tagliamento di Enemonzo, ed ancora Polenta e Frico preparati dal sapiente Team della Pro Loco di Amaro che ha sfamato tutti i partecipanti all’arrivo.

Da non dimenticare la collaborazione con la Onlus Protection for Kids, specializzata in aiuti ai bimbi colpiti da guerre ed altro problematiche gravi, che al Raduno si è presentata ai partecipanti spiegando la propria policy ed il proprio operato dalla fondazione ad adesso con numerosi successi in zone particolarmente ostili.

Il tracciato si è sviluppato attraverso gran parte della Carnia, ed ha offerto aifuoristradisti un paesaggio mozzafiato, circa 115 km tutti da guidare e da scoprire, transitando anche per di Villa Santina, il cui comune ha supportato l’iniziativa concedendo il Patrocinio e mettendo a disposizione aree dedicate.

Alla fine della giornata tutti gli equipaggi hanno espresso un parere favorevole, apprezzando i paesaggi, il clima non troppo caldo e non troppo polveroso; ma soprattutto l’ospitalità dei Comuni della Carnia.

Ad ogni equipaggio è stato rilasciato un ricordo della manifestazione, poi alla fine è stata redatta una classifica in base alla raccolta del materiale rinvenuto.

I vincitori sono stati l’equipaggio di Sebastiano Casagrande su Toyota Land Cruiser, e l’equipaggio di Alex Puppat su Mercedes GD250, entrambi hanno ricevuto i buoni spesa di Euro 4×4 Parts destinati a questa particolare classifica.

Una menzione è andata al fuoristradista con più partecipazioni, che ogni anno richiede il numero di partenza 17 ed è a bordo di un Nissan Patrol; si tratta del friulano Renzo Morelli.

Due sono stati nominati come i veicoli più simpatici ed “oldtimer”: la mitica Panda 4×4 di Flavio Tilotti, ed il simpatico Haflinger Puch di Felix Wegleiter.

Il club più numeroso, con ben 11 veicoli è il Club Off&On Road Karnburg (Austria).

Mentre l’equipaggio italiano giunto da più lontano, è stato il Suzuki Gran Vitara di Stefano Battaglia, arrivato addirittura da Ragusa.