Conegliano Run in Rosa domenica 5 marzo 2023

L’atleta friulana, affetta da sclerosi multipla, sarà al via della prima edizione della corsa che domenica 5 marzo si svolgerà nella città del Cima. Partenza e arrivo in via XX Settembre. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza a Sogni Onlus e Nostra Famiglia

Silvia cade, “ma poi mi rialzo”. Con il suo passo incerto, ha affrontato mille difficoltà, senza mai darsi per vinta. “Tengo sotto controllo la malattia: a volte mi fa qualche sgambetto, ma molto più spesso vinco io”, assicura.

La Conegliano Run in Rosa, attesa al debutto domenica 5 marzo, avrà una ospite d’eccezione: la friulana Silvia Furlani, 62 anni, da oltre 30 malata di sclerosi multipla. Appena saputo di questa nuova corsa, Silvia ha chiesto agli organizzatori di poter partecipare. E così sarà.

Silvia ha scoperto di essere malata di sclerosi multipla nel 1986. Da allora, non si è mai fermata: maratone, mezze maratone, trail. In Italia, e non solo. Chilometro dopo chilometro, Silvia porta con sé un messaggio di positività, determinazione, coraggio: “Senza lo sport non so come avrei fatto, è stata la mia ancora di salvezza. Non mi fermo mai, ogni domenica una corsa”.

Una volta ha anche rischiato la vita: “Nel 2006 mi sono persa nel deserto della Libia. Ho vagato tra le dune per 13 ore, poi mi hanno recuperata”. Nel 2017 ha percorso i 125 chilometri del cammino di Santiago di Compostela. Con la sua andatura claudicante, sorretta da due bastoncini da nordic walking e dalla compagnia di qualche amico runner, Silvia ha tagliato traguardi importanti. Il prossimo sarà tra le colline coneglianesi. Dove, come accade ovunque, sarà accolta con tutti gli onori.

La Conegliano Run in Rosa è un’occasione di divertimento, condivisione e solidarietà, pensata e organizzata dal Running Team Conegliano, società già attiva nella regia di diverse manifestazioni podistiche tra le province di Treviso, Venezia e Udine.

“E’ una corsa dedicata alle donne, ma la partecipazione sarà aperta anche agli uomini – commenta Maurizio Simonetti, presidente del Running Team Conegliano -. L’evento sostiene la campagna mondiale Nastro Rosa per la prevenzione del tumore al seno e il ricavato, dedotti i costi organizzativi, sarà devoluto a Sogni Onlus e alla Nostra Famiglia di Conegliano. In città una corsa in rosa ancora mancava, anche per questo stiamo riscontrando grande interesse: la partecipazione è aperta a tutti, sarà possibile iscriversi sino a pochi minuti dalla partenza in Piazza Cima, sotto la loggia del Comune”.

Patrocinata dal Comune di Conegliano e sotto l’egida di Aics, Conegliano Run in Rosa offrirà due percorsi, di 5 e 9 chilometri. Partenza e arrivo saranno nella centralissima via XX Settembre, i tracciati si svilupperanno sulle colline intorno alla città. La partecipazione sarà aperta anche agli appassionati del nordic walking e del fitwalking.

Le iscrizioni sono possibili attraverso la piattaforma endu.net (www.endu.net/it/events/conegliano-run-in-rosa/entry), oppure effettuando un bonifico all’iban IT71R0890461621016000000841 e inviando la comunicazione dell’avvenuta iscrizione a [email protected].

Aperti anche cinque punti d’iscrizione: Carine a Conegliano (lunedì-venerdì, orario negozio), la Fioreria Millefiori a Mareno di Piave (lunedì-sabato, orario negozio), Sportway a Conegliano (lunedì-sabato, orario negozio), il Bar Filanda a Santa Lucia di Piave (sabato mattina, ore 9-12.30) e la sede del Running Team in via Maset a Conegliano (sabato pomeriggio, ore 16-19). La quota d’iscrizione è di 12 euro (8 per i bambini di età inferiore a 8 anni). Conegliano Run in Rosa corre verso il gran debutto.