Confcooperative Udine: Federico Mansutti nuovo presidente del Gruppo Giovani Cooperatori

Riunitisi a Udine, i giovani cooperatori under 40 della provincia, all’unanimità, hanno eletto Federico Mansutti alla presidenza del loro Gruppo di rappresentanza. Mansutti, che succede a Giuseppina Guarino, è anche presidente della cooperativa Simularte, di Udine, attiva nel campo discografico e dell’organizzazione di eventi musicali, fondata nel 2018. Mansutti, dopo il diploma conseguito al Conservatorio “J. Tomadini” di Udine, ha maturato esperienze in campo musicale prima in tournee con Marco Masini, poi nel programma Amici di Maria De Filippi e a Bruxelles. Dopo un Master in Media Entertainment Business presso la Luiss Business School, ha dato avvio all’esperienza cooperativa di Simularte con i relativi primi importanti impegni. Due su tutti: l’evento More Than Jazz e il progetto Music System Italy.

Prima del dibattito sulle nomine, i giovani imprenditori cooperativi hanno fatto il punto sulle diverse attività che il sodalizio ha organizzato nei mesi più recenti. Tra queste, la presidente uscente ha ricordato l’evento formativo sul design thinking e il convengo sul tema del fallimento ovvero della “paura di non farcela”. Incontri che hanno visto la partecipazione, come relatori, di validi professionisti e la presenza di molti giovani cooperatori. Di rilievo anche i rapporti sviluppati con le istituzioni scolastiche provinciali e l’Università di Udine per realizzare iniziative finalizzate a proporre, promuovere e valorizzare, tra i giovani, il modello cooperativo. Accanto a questi, numerose sono state le occasioni informali organizzate allo scopo di avvicinare altri under 40, cooperatori, imprenditori e singole persone interessate, al mondo dell’impresa cooperativa.

Al neo presidente gli auguri di buon lavoro dal presidente di Confcooperative Fvg, Daniele Castagnaviz e della presidente di Confcooperative Udine, Paola Benini.