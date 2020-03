Confermate agevolazioni benzina e gasolio fino al 30 giugno 2020

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Difesa dell’ambiente, all’energia e sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro, ha deliberato di prorogare per ulteriori tre mesi, dal primo aprile al 30 giugno 2020, gli incentivi regionali per l’acquisto di benzina e gasolio per autotrazione.

“Ci muoviamo nel solco di quanto fatto finora – ha spiegato Scoccimarro – consapevoli che mai come in questo momento anche le spese per la mobilità privata, riconducibili a necessità di spostamento per motivi di lavoro o per altre esigenze del nucleo familiare, incidono sul bilancio familiare in maniera significativa”.

Le agevolazioni regionali continueranno a valere in totale 21 centesimi al litro per la benzina e 14 centesimi per il gasolio nei Comuni di zona 1 (zone confinarie a contributo maggiorato), mentre varranno 14 centesimi al litro per la benzina e 9 per il gasolio nei Comuni di zona 2 (a contributo base). Confermato anche lo sconto di 5 centesimi aggiuntivi per le auto ibride quale segnale per incentivare l’acquisto di mezzi green.