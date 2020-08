Conosciamo le migliori App con cui ascoltare musica gratuitamente

Le migliori App per ascoltare musica gratuitamente

Per chi sta passando le vacanze ad Udine, non avrà nessuna difficoltà a partecipare ad uno dei molti eventi musicali che caratterizzano le calde serate estive della città Friulana e dei comuni limitrofi. Per chi invece preferisce fare un giro in solitaria, una passeggiata in montagna oppure una gita fuori porta, vogliamo consigliarvi alcune tra le migliori App e programmi, che vi permetteranno di portare sempre con voi la vostra musica preferita, in maniera del tutto gratuita. Basta avere con se uno smartphone, anche non di ultima generazione, e il gioco è fatto; fedele compagno di giochi, utile per restare in contatto con i famigliari in qualsiasi momento, necessario per trovare il bonus su italy-bonusesfinder.com/no-deposit-bonus/ che fa al caso nostro, è lo strumento ideale per risolvere al meglio questa situazione. Avere musica gratis oggi, è molto più facile di prima quando impazzava la pirateria. In rete abbiamo a disposizione un archivio sconfinato di brani e di musiche di ogni genere; è possibile infatti ascoltare praticamente qualsiasi canzone che si desideri utilizzando delle comuni App. Diamo un’occhiata alle migliori App per la musica disponibili per i sistemi Android, tutte completamente gratuite.

Spotify

Spotify è un’App semplicemente fantastica per lo streaming musicale, tra le App per la musica gratuite più popolari di sempre. Vanta una grandissima libreria, stazioni radio e playlist ben selezionate con in più la possibilità di creare le proprie playlist preferite se lo si desidera. La versione gratuita del servizio è già molto valida; quella a pagamento offre alcuni servizi in più come lo skip illimitato dei brani e non ha la pubblicità. Grazie a questa App, ogni volta che verrà effettuato un ascolto di un brano, verrà creata una playlist settimanale sulla base dei gusti percepiti. Un’opzione carina che permette di trovare in breve tempo affinità con i brani proposti e, di conseguenza, tanta buona musica scelta sulla base del proprio gusto personale.

YouTube

YouTube, insieme a Spotify, è l’App per la musica gratuita più popolare al mondo. È possibile trovare praticamente di tutto, dalla musica ufficiale a bellissime cover band di gruppi e artisti famosi. Ogni band e artista, ha infatti un proprio canale YouTube in cui vengono inseriti i singoli brani e le playlist personali, con in più la possibilità di poter scambiare commenti attraverso la semplice chat situata sotto ogni video. Altra cosa fondamentale di YouTube è che affianca alla musica i video, ufficiali e non, di quasi tutte le band in circolazione. Da qualche tempo è inoltre possibile effettuare la diretta streaming; una comoda possibilità per non perdere spettacoli e concerti di ogni genere.

TuneIn Radio

TuneIn Radio, nata principalmente per i talk radio, per i podcast e per la creazione di programmi radiofonici personalizzati, offre a sua volta una grande libreria musicale. Infatti quest’App vanta oltre 100.000 stazioni radio in totale, che vanno a coprire una quantità di generi musicali pazzesca, incluse anche stazioni radio AM e FM che possono essere trasmesse in streaming via connessione dati. L’offerta di questa App si completa inoltre con gli audiolibri, trasmissioni sportive, eventi e manifestazioni in diretta e tanto altro ancora.

SoundCloud

SoundCloud è una delle App gratuite per la musica più esclusive perché offre spazio a band e gruppi meno noti e meno popolari. Qualsiasi artista infatti, ha la facoltà di caricare su SoundCloud i propri brani permettendo così a chiunque di poterli riprodurre in qualsiasi momento. Questo servizio vanta attualmente 125 milioni di brani; una quantità infinita di ore di ascolto che difficilmente ci sarà qualcuno in grado di riuscire a terminarne la riprodurre. Quest’App offre inoltre una varietà di spettacoli, podcast e talk show molto interessanti. La versione gratuita è pensata per lo più per gli artisti indipendenti, mentre la versione a pagamento è l’ideale per chi vuole seguire artisti e band già affermate. Di fatto, la maggior parte delle persone che usa SoundCloud è interessata principalmente alla musica gratis e agli artisti indipendenti.