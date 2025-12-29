Coppa del Mondo Under 20 di scherma. 4-6 gennaio 2026 a Udine

Per il 20° anno consecutivo la Coppa del Mondo Under 20 di scherma fa tappa in Friuli Venezia Giulia. Per l’occasione l’evento ritorna al Palaindoor “Ovidio Bernes” di Udine, sede che aveva già ospitato la manifestazione dal 2013 al 2020. In programma ci saranno sia la gara individuale di spada femminile, sia la competizione a squadre. La grande novità dell’edizione 2026 è rappresentata dal debutto della Coppa del Mondo Under 17: un nuovo circuito appena varato dalla Federazione Internazionale che prenderà ufficialmente il via proprio da Udine con la prova di spada femminile. Saranno infatti le Cadette ad inaugurare il programma domenica 4 gennaio, seguite dalla gara individuale Under 20 lunedì 5 gennaio e dalla prova a squadre Under 20 che chiuderà la tre giorni friulana martedì 6 gennaio. Tutte le competizioni inizieranno alle 9.30 con finali previste a partire dalle ore 15:30 di domenica, dalle 17.30 di lunedì e dalle 13.15 di martedì. Da due edizioni la Coppa del Mondo Under 20 di Udine è un evento carbon neutral – una prima assoluta nella storia della scherma raggiunta nel 2024 – e quest’anno il Comitato Organizzatore, presieduto da Paolo Menis, ha scelto di compiere un ulteriore passo in avanti nel percorso di sostenibilità ambientale, puntando alla certificazione ISO 20121.

La storia – La prima edizione, nel 2005, si svolse all’allora Villaggio Ge.Tur. di Lignano Sabbiadoro e ospitava unicamente la gara individuale di spada femminile. Negli anni, grazie al costante lavoro del Comitato Organizzatore sostenuto dalla Federazione Italiana Scherma, la FIE ha progressivamente ampliato la fiducia nei confronti del Friuli Venezia Giulia, affidando alla regione anche le altre armi fino ad arrivare a edizioni complete con fioretto, spada e sciabola, sia femminili sia maschili. Dal 2013 la Coppa del Mondo si è trasferita al PalaIndoor di Udine, mentre le ultime edizioni si sono svolte all’Ente Fieristico udinese. Recentemente la Federazione Internazionale ha deciso di redistribuire le gare su un numero sempre maggiore di Paesi, assegnando una sola prova a ciascun Comitato Organizzatore. Udine è così tornata alle origini, ospitando nuovamente la spada femminile. Nel corso degli anni sono state decine le atlete e gli atleti che proprio dalla tappa friulana hanno spiccato il volo verso successi mondiali e olimpici. Tra i tanti nomi si ricordano le vittorie azzurre di Arianna Errigo (fioretto 2007), Rossella Fiamingo (spada 2008), Marco Fichera (spada 2012) e dell’udinese doc Giulia Rizzi, argento nel 2006, oro nel 2007 e bronzo nel 2008 sempre a Lignano Sabbiadoro.

Numeri – Quando manca ancora più di una settimana alla chiusura delle iscrizioni, sono già 180 le atlete che hanno confermato la loro presenza nella gara di spada femminile Under 20, con 32 Paesi rappresentati. Accanto alle nazioni europee di grande tradizione come Francia, Ungheria e Romania, saranno presenti gli Stati Uniti di Leehy Machulsky – seconda a Udine lo scorso anno e vincitrice dell’ultima tappa di Coppa del Mondo Under 20 a Burgos – oltre a due federazioni ormai stabilmente ai vertici mondiali come Egitto e Hong Kong. A Udine saliranno in pedana anche atlete provenienti da Canada (con la campionessa del mondo in carica Julia Yin), Brasile, Nuova Zelanda, Kazakistan, Turchia, Oman e Taipei, per citarne alcune. Saranno venti le azzurre al via, chiamate a un riscatto dopo la prova di Burgos, dove Aurora Maria Cristina è stata la migliore delle italiane chiudendo al 15° posto.

Sostenibilità – La sostenibilità è una delle parole chiave della Coppa del Mondo di Udine ormai da tre edizioni e rappresenta un pilastro del progetto organizzativo. Il Comitato ha elaborato un vero e proprio decalogo per una competizione sostenibile che tocca diversi ambiti: dalla cura per la raccolta differenziata all’interno dell’impianto, alla riduzione dell’uso della plastica monouso grazie all’impiego di borracce riutilizzabili e di punti di ricarica dell’acqua per atlete, staff e volontari. Particolare attenzione viene riservata anche alla ristorazione, privilegiando prodotti a km zero e fornitori locali, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale legato ai trasporti e valorizzare le eccellenze del territorio. La novità di quest’anno è il percorso intrapreso verso la certificazione ISO 20121, standard internazionale per la gestione sostenibile degli eventi, che consolida l’impegno della manifestazione non solo sotto il profilo sportivo ma anche in termini di responsabilità ambientale, sociale ed economica.

Nastro Rosa – In occasione della gara si terrà il primo incontro nazionale di Nastro Rosa, il progetto riabilitativo e di sensibilizzazione della FIS che utilizza la scherma per aiutare donne operate di tumore al seno a recuperare mobilità articolare, forza muscolare e benessere psicofisico. A Udine saranno presenti cinquanta atlete di questo progetto provenienti da tutta Italia per un confronto tra le diverse esperienze. Prima delle fasi finali della gara Under 20 individuale, le atlete del Nastro Rosa saliranno in pedana per degli incontri dimostrativi. Il progetto è sostenuto anche dall’ANDOS nazionale che sarà presente con la presidente Flori Degrassi.

Madrina – Sarà ancora una volta Mara Navarria la madrina della Coppa del Mondo Under 20 di Udine. La spadista di Carlino – medaglia d’oro a squadre alle Olimpiadi di Parigi insieme all’udinese Giulia Rizzi e già Campionessa del Mondo – è da sempre testimonial dell’evento e punto di riferimento per le giovani atlete in gara.

Atlete FVG – In pedana a Udine ci sarà una sola rappresentante del Friuli Venezia Giulia. Si tratta di Anastasia Cosmidis, atleta della San Giusto Scherma di Trieste che gareggerà per il Lussemburgo nella gara Cadette.

Media – Tutte le informazioni sulla competizione possono essere reperite al sito cdmfencingudine.it, mentre i canali social della competizione – Junior World Cup Fencing su Facebook e Instagram – seguiranno l’avvicinamento alla competizione e le tre giornate di gare. Le fasi finali di tutte e tre le gare verranno trasmesse su Assalto – La TV della Scherma (piattaforma Sportface): il 4 gennaio dalle 15.30, il 5 gennaio dalle 17.40 e il 6 gennaio dalle 13.15.

