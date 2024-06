Corpus Domini: l’arcivescovo mons. Riccardo Lamba presiede la Messa solenne in Cattedrale

Nella solennità in cui le comunità cristiane rendono grazie a Dio per il dono dell’Eucarestia, anche l’arcivescovo mons. Riccardo Lamba guiderà la processione eucaristica attraverso le vie del centro di Udine, dopo la Messa delle 19 in Cattedrale. Dall’Ufficio liturgico un sussidio per le Parrocchie, nell’anno di preghiera che precede il Giubileo.

Domenica 2 giugno la Chiesa celebra la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo (“Corpus Domini”), appuntamento particolarmente sentito nelle comunità friulane, molte delle quali portano in processione il Santissimo Sacramento – l’ostia consacrata, in cui secondo la fede cattolica Cristo è realmente presente – nelle vie dei paesi e dei quartieri, dove la gente vive, soffre e gioisce.

Nella solennità in cui le comunità cristiane rendono grazie a Dio per il dono dell’Eucarestia, anche l’arcivescovo mons. Riccardo Lamba guiderà la processione eucaristica attraverso le vie del centro di Udine, dopo la Messa delle 19 in Cattedrale.

La processione percorrerà le vie Vittorio Veneto e Piave, per proseguire attraverso piazza Patriarcato, via Manin, via Vittorio Veneto, per tornare al punto di partenza in Cattedrale. Parteciperanno tutte le parrocchie della città, con le croci astili ornate, segno di una comunità che diventa un corpo solo, proprio perché partecipa all’unica Eucaristia.

Ma non c’è solo la Cattedrale: è tradizione comune che il Santissimo Sacramento sia portato in processione tra le strade dei paesi o dei quartieri: per supportare questa forma celebrativa l’Ufficio liturgico diocesano ha offerto alle comunità un agile sussidio, sotto forma di traccia per lo svolgimento della processione stessa. Il sussidio è disponibile sul sito web dell’Arcidiocesi. Le letture, le meditazioni e le invocazioni sono proposte in assonanza con l’anno speciale dedicato alla preghiera, indetto da Papa Francesco in vista del Giubileo del 2025.