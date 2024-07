Corso gratuito di friulano per i giovani

Come ogni anno, il Centro Interdipartimentale per lo sviluppo della lingua e della cultura del Friuli (Cirf) dell’Università di Udine organizza un corso gratuito di lingua e cultura friulana per gli studenti dell’Ateneo e per tutti i giovani interessati a conoscere meglio la ricchezza della nostra terra, sia a livello linguistico, sia per quanto riguarda la storia, le tradizioni e il territorio. Si comincerà con la prima lezione il 2 settembre, proseguendo poi ogni lunedì e mercoledì pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.30, fino al 2 ottobre, per un totale di 30 ore.

Il corso è gratuito si terrà in modalità online, su piattaforma Teams.

Il programma prevede elementi di base di grafia e di grammatica friulana, oltre a nozioni di cultura e di storia del Friuli. Nel corso delle lezioni, inoltre, verranno presentati anche gli enti principali per la promozione della lingua e della cultura friulane, ovvero l’Agenzia regionale per la lingua friulana (ARLeF), la Società Filologica Friulana e la Cooperativa Informazione Friulana/Radio Onde Furlane, che collaborano all’iniziativa e che apriranno le porte della propria sede per una visita guidata.

Tutti gli iscritti riceveranno un attestato di partecipazione. I ragazzi delle superiori potranno ottenere il riconoscimento dei crediti formativi per l’attività extrascolastica.

Per informazioni ed iscrizioni si può contattare il CIRF al numero 0432 556480 oppure inviare una mail a [email protected] e [email protected]. Iscrizioni entro il 26 luglio. Maggiori dettagli sul sito www.cirf.uniud.it o sulla pagina Facebook Uniud par Furlan.