Corso gratuito di Inglese B1 per disoccupati al Bearzi

Perchè partecipare?

Il corso consente di acquisire competenze trasversali (SOFT SKILLS) di natura LINGUISTICA e mira a fornire competenze linguistico-comunicative per un uso autonomo della lingua da poter spendere nei diversi contesti di vita: personale, lavorativa, di studio, di relazione, in aderenza ai principi della competenza chiave europea multilinguistica. Nel corso B1a vengono acquisiti gli elementi base del livello di riferimento che potranno essere successivamente consolidati con la frequenza del corso “Lingua straniera B1b (..)” fruibile in uscita al corso in oggetto.

Che cosa si farà?

All’interno del corso si acquisiranno le conoscenze e le competenze per

-Utilizzare la lingua INGLESE a livello intermedio di soglia (B1) come di seguito descritto:

“Comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari affrontati normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero, ecc.; gestire molte situazioni che si possono presentare viaggiando in una regione dove si parla la lingua in questione, produrre testi semplici e coerenti su argomenti familiari o di interesse personale; descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti.”

Contenuti del corso:

– Funzioni comunicative: Comprensione (ascolto e lettura), Interazione e Produzione orale, Produzione scritta

– Contenuti grammaticali

– Contenuti lessicali

– Elementi di socio-linguistica e pragmatica

N.B. Il raggiungimento del livello di competenza descritto potrà essere conseguito solo con la frequenza del corso “Lingua straniera B1b (INGLESE)”

Chi può partecipare?

Per partecipare ai corsi del Catalogo Soft Skills PIAZZA GOL è necessario avere la residenza o il domicilio in Friuli Venezia Giulia.

La partecipazione all’operazione richiede il possesso dei seguenti prerequisiti:

– conoscenza della lingua (INGLESE) di livello A2 del Quadro comune europeo per l’apprendimento delle lingue.

Come partecipare?

Il corso è dedicato unicamente a persone DISOCCUPATE che possono accedere ai corsi del programma PIAZZA GOL rivolgendosi al Centro per l’impiego.

Quanto dura?

Il corso si avvierà al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni richiesto dalla normativa (almeno 6) e partirà il 7 novembre ogni Martedì e Giovedì dalle 14 alle 17 ON LINE.

La durata totale è di 40 ore.

Attestato

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza dalla Regione FVG.