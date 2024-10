Corso gratuito di Tedesco A1 On-line

Perchè partecipare?

Il corso consente di acquisire competenze trasversali (SOFT SKILLS) di natura LINGUISTICA e mira a fornire le competenze basilari della lingua con riferimento alle attività di ricezione, produzione e interazione orale, scritta e online da applicare in contesti lavorativi, formativi, di relazione.

Che cosa si farà?

All’interno del corso si acquisiranno le conoscenze e le competenze per

-Utilizzare la lingua TEDESCO a livello base (A1) come di seguito descritto:

“Comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto, presentare sé stesso e altri, porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove si abita, le persone che si conoscono, le cose che si possiedono), interagire in modo semplice purché l’interlocutore si esprima lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare.”

Contenuti del corso:

– Funzioni comunicative: Comprensione (ascolto e lettura), Produzione orale e Interazione, Produzione scritta

– Contenuti grammaticali

– Contenuti lessicale

– Elementi di socio-linguistica

Chi può partecipare?

Per partecipare ai corsi del Catalogo Soft Skills PIAZZA GOL è necessario avere la residenza o il domicilio in Friuli Venezia Giulia.

Per la partecipazione all’operazione non è richiesto alcun requisito d’ingresso.

Quanto dura?

Il corso si avvierà al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni richiesto dalla normativa (almeno 6) e partirà il 4 novembre ogni Lunedì e Giovedì dalle 14 alle 18 ON LINE.

La durata totale è di 60 ore.

Attestato

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza dalla Regione FVG.

Info: E mail formazionecontinua@bearzi.it