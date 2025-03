Corso per disoccupati: Career Guidance per il lavoro che cambia

Come partecipare?

Il corso è rivolto a persone occupate che per iscriversi possono rivolgersi direttamente all’ente organizzatore, presso i recapiti indicati qui sotto.

Perchè partecipare?

Il corso consente di acquisire competenze trasversali (soft skills) necessarie per navigare con successo in un mercato del lavoro in costante evoluzione. Il percorso mira a definire gli obiettivi professionali dei partecipanti, facendone emergere capacità e risorse.

Che cosa si farà?

All’interno del corso si acquisiranno le conoscenze e le competenze per:

Comprendere e gestire emozioni, pensieri e comportamenti per sviluppare una riflessione su sé stessi e la capacità di valutazione/autovalutazione.

Contenuti:

– Mercato del lavoro e cambiamento in atto

– Soft skills per l’occupabilità

– Cambiare punto di vista: creatività e principi di pensiero sistemico

– Sviluppo professionale/di carriera e contesto di vita

Chi può partecipare?

Per partecipare ai corsi del Catalogo Soft Skills PIAZZA GOL è necessario avere la residenza o il domicilio in Friuli Venezia Giulia.

La partecipazione all’operazione richiede il possesso dei seguenti prerequisiti:

– conoscenza della lingua italiana di livello A2 del Quadro comune europeo per l’apprendimento delle lingue;

– è preferibile avere esperienza lavorativa (anche se non continuativa).

Quanto dura?

Il corso si avvierà al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni richiesto dalla normativa (almeno 6) e partirà il 4 marzo ogni martedì e giovedì ON-LINE e il venerdì in presenza. La durata totale è di 24 ore.

Attestato

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza dalla Regione FVG.

Sede del corso

FONDAZIONE FP INE – IS Cfp Bearzi Via Don Bosco, 2 – 33100 Udine

Tel. 0432 493981

Referente del corso

Giulia Musumeci

E mail: formazionecontinua@bearzi.it

E mail: giulia.musumeci@bearzi.it

Altre info

Tutte le informazioni sui corsi del programma PIAZZA GOL sono disponibili sul sito:

https://formazione.fvg.it/PiazzaGol