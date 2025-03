Corso per disoccupati: Principi di Digital Marketing

Come partecipare?

Perchè partecipare?

Il corso, di livello ENTRY, ha l’obiettivo di porre le basi del digital marketing formando una figura in grado di rispondere in modo efficace alle nuove esigenze comunicative, lavorando ad hoc su strategie elaborate sulla base degli obiettivi di marketing di una azienda, programmando le relative azioni che serviranno per la generazione dei lead e per la conversione in clienti.

Il corso si pone inoltre l’obiettivo di aggiornare le competenze delle persone che già operano in azienda nell’ambito del marketing, offrendo loro una opportunità di approfondimento della sua

declinazione “digital”.

Che cosa si farà?

Il corso si sviluppa con riferimento al Repertorio dei Settori Economico Professionali della Regione FVG.

Al suo interno si acquisiranno le conoscenze e le competenze relative a :

? DIGITAL MARKETING: PRINCIPI E STRUMENTI: Marketing tradizionale vs marketing digitale: la promozione aziendale attraverso il web e i social network

? PIATTAFORME SOCIAL E PIANO EDITORIALE: le principali piattaforme social, il piano editoriale, il monitoraggio delle performances, direct email marketing

? BASI DI MARKUP HTML E SEO: il linguaggio HTML per il digital marketing e funzionamento dei motori di ricerca

? PRIVACY E GDPR: Normative Privacy e GDPR e applicazioni pratiche.

Chi può partecipare?

Per partecipare ai corsi del Catalogo professionalizzante PIAZZA GOL è necessario avere la residenza o il domicilio in Friuli Venezia Giulia.

La partecipazione all’operazione richiede il possesso dei seguenti prerequisiti:

– competenze digitali di livello professional collegate all’utilizzo dei principali strumenti d’ufficio (suite di Microsoft Office, utilizzo delle posta elettronica, navigazione in Internet);

– competenze digitali di livello base collegate all’utilizzo dei principali social network anche a livello personale (es Facebook, Instagram, Linkedin);

– competenze professionali di base in materia di marketing, acquisite attraverso formazione o esperienza lavorativa/di tirocinio nell’ambito della comunicazione e del marketing.

Come partecipare?

Il corso è rivolto a persone disoccupate che possono accedere ai corsi del programma PIAZZA GOL rivolgendosi al Centro per l’impiego.

Quanto dura?

Il corso si avvierà al raggiungimento del numero minimo di allievi (almeno 6 iscritti). La durata totale è di 48 ore. Non è previsto lo stage. Il corso è online.

In partenza da fine marzo nelle seguenti giornate: lunedì, mercoledì, giovedì dalle 13.30 alle 16.30

Attestato

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza dalla Regione FVG.

Sede del corso

FONDAZIONE FP INE – IS Cfp Bearzi Via Don Bosco, 2 – 33100 Udine

Tel. 0432 493981

Referente del corso

Beatrice Gonzato

E mail: formazionecontinua@bearzi.it

E mail: beatrice.gonzato@bearzi.it

Altre info

Tutte le informazioni sui corsi del programma PIAZZA GOL sono disponibili sul sito:

https://formazione.fvg.it/PiazzaGol