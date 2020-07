Cosa fanno i bimbi in auto quando si annoiano?

Raccontacelo con una foto!

Autovie For Kids – il sito dedicato ai più giovani sulla sicurezza stradale – lancia un contest fotografico sulla pagina Facebook (Spa Autovie Venete) su misura per loro: i bambini viaggiatori. Per i bimbi viaggiare in auto talvolta è noioso, soprattutto per i più piccoli. Ma sono proprio loro a saper viaggiare lontano con la fantasia, ingannando il tempo, inventandosi giochi e scherzi che coinvolgono tutti i passeggeri o semplicemente schiacciando un pisolino!. Basta uno scatto con il cellulare (senza inquadrare il volto per motivi di privacy) per raccontare come passano il tempo in auto, cosa vedono dal finestrino e se a bordo c’è anche il loro migliore amico Fido: ancora meglio! Basta scegliere un tema o anche tutti e tre e inviare le foto via mail a [email protected]

accompagnate dai nomi dei protagonisti e una frase ironica e divertente che descriva gli scatti! Le foto saranno pubblicate lunedì 3 agosto nella pagina Facebook di Autovie (@autovievenete) e quella che riceverà più like diventerà la copertina del sito web Autovie For Kids.

Ecco qui le facili istruzioni per partecipare: 1)Tantissima fantasia; 2) Chiedere a mamma e a papà un cellulare (in prestito) e scattare una foto che descriva l’attività che svolgi in auto durante il viaggio e/o ciò che vedi fuori dal finestrino, il tuo compagno a quattro zampe a bordo: insomma, ci si può davvero sbizzarrire! 3) Spedire lo scatto via mail [email protected]

(se vuoi, aggiungi un titolo: divertente, ironico, annoiato!) alla foto e il nome dei protagonisti 4) Condividere l’iniziativa con gli amici …

Autovie Venete pubblicherà su Facebook (Spa Autovie Venete) le foto arrivate e voi a suon di like, potrete decidere l’immagine vincente che verrà pubblicata anche nella home page del sito www.autovieforkids.it Non resta che scattare!