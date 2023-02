Cosa fare per avere la connessione internet ADSL a casa propria

Avete deciso di installare l’adsl a casa per avere sempre a disposizione la connessione internet, ma non sapete come procedere? Confrontare le offerte adsl casa online è naturalmente il primissimo passo da compiere, nonché uno dei più importanti per individuare la soluzione migliore, ma non è certo l’ultimo.

Dopo aver confrontato le tariffe e i servizi inclusi, dovrete verificare la copertura di zona e solo dopo procedere con la stipula del contratto e, se necessario, con la scelta del modem.

In questo articolo vi spiegheremo tutti i passaggi da seguire per avere in poco tempo l’adsl a casa vostra.

ADSL: cosa significa e di cosa si tratta

L’adsl, o Asymmetric Digital Subscriber Line, è una delle tante tipologie di connessione internet oggi disponibili, nonché una delle più diffuse.

Nello specifico si tratta di una connessione via cavo, la quale sfrutta la normale linea telefonica. Questo aspetto semplifica notevolmente l’installazione, in quanto non richiede particolari interventi di installazione.

La connessione via adsl è stabile e affidabile, e lascia libera la linea telefonica; per quanto riguarda la velocità di download, questa può arrivare fino a 30 Mbps, una velocità perfetta per soddisfare la maggior parte delle esigenze di chi sfrutta il web per una navigazione tradizionale, ma anche per chi desidera guardare qualche film, scaricare musica, giocare online e via dicendo.

Come installare la connessione adsl in casa propria

Una volta chiarito che cos’è l’adsl, vediamo come procedere per installare in casa questo tipo di connessione.

Per prima cosa, come detto, è necessario confrontare le migliori offerte; questa operazione può essere effettuata comodamente online, utilizzando i siti di comparazione, i quali offrono una sintesi chiara e immediata delle offerte dei principali gestori.

Il confronto permette in genere di valutare non solo le offerte adsl, ma anche quelle relative alla fibra e al FWA o Fixed Wireless Access, due tipologie di connessione internet casa ultraveloci, confrontando velocità in download e upload, prezzi e ulteriori dettagli, come i metodi di pagamenti, il modem e via dicendo.

Una volta individuate le offerte più interessanti per le proprie finalità, è possibile chiedere immediatamente una consulenza a un operatore, il quale potrà fornire qualche utile consiglio.

Verificare la copertura di rete

Prima di sottoscrivere l’offerta, è fondamentale accertarsi che la propria zona sia coperta. In genere, sul sito web dell’operatore è presente uno spazio apposito nel quale effettuare la verifica inserendo la città e l’indirizzo presso il quale si desidera attivare la connessione internet.

Sebbene l’adsl, ma anche la fibra, raggiungano la maggior parte delle zone, alcune potrebbero essere scoperte o non raggiunte da un determinato operatore.

Il contratto e l’attivazione

Una volta scelta l’offerta adsl di proprio interesse, non resta altro da fare che compilare il form online, se presente, oppure recarsi presso uno dei negozi abilitati per l’attivazione delle offerte internet casa.

In genere, è sufficiente presentare carta di identità, codice fiscale e, nel caso in cui si avesse già una linea telefonica, il codice di migrazione per cambiare gestore.

Chi vuole effettuare il pagamento con l’addebito diretto sul conto, deve inoltre indicare l’IBAN.

L’ultimo passaggio da compiere consiste nella scelta del modem. In molti casi, questo è incluso nell’offerta, ma è anche possibile acquistarne uno.