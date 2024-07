Cosmo a Sesto al Reghena mercoledì 3 luglio

©elena di vincenzo

Terminato il magico volo del tour nei club sold-out in tutta Italia, Cosmo non ha perso tempo e ha annunciato il nuovo tour estivo Sulle ali del cavallo bianco, prodotto da DNA Concerti,in presentazione dell’omonimo nuovo disco uscito lo scorso 15 marzo per Columbia Records/Sony Music Italy e 42Records.

Dopo le prime date a Palermo, Rovereto, Pinamare, Ivrea, Pesaro e Legnano, il tour – pronto a travolgere la stagione estiva come un’onda indomabile di emozioni senza filtri – fa tappa a Sesto al Reghena (PN) mercoledì 3 luglio nell’ambito del Sexto ‘Nplugged. Un “qui ed ora” collettivo e liberatorio, dove la musica vince su tutto e crea speciali connessioni. Il cantautore di Ivrea, accompagnato da una band di quattro elementi, porterà sul palco i brani del nuovo albumSulle ali del cavallo bianco, tra cui il nuovo singolo estratto Gira che ti gira, oltre ai classici del suo repertorio riadattati per l’occasione.

Un live totalizzante, un fluire costante di energie, per Cosmo i concerti sono un vero e proprio rito: ogni tour arricchisce il viaggio della sua musica con nuove strade e percorsi dando vita a un trionfo di aggregazione e socialità, una festa dove si canta, si piange, si ride e si balla dando al corpo quello che il corpo vuole. Info e biglietti sul sito di DNA Concerti.

