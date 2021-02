Covid: Fedriga, consumazioni seduti dalle 11.00 in poi

Nuova ordinanza Fvg: anche con zona gialla no ad assembramenti

Trieste, 31 gen – Divieto di consumare alimenti e bevande per

asporto nelle vicinanze dell’esercizio di vendita e, comunque,

nei luoghi dove siano possibili assembramenti; divieto di

consumazione al banco nei locali dopo le ore 11; forti

raccomandazioni per contenere al massimo i contagi in Friuli

Venezia Giulia.

E’ quanto dispone l’ordinanza contingibile e urgente numero

3/2021 firmata oggi dal governatore Massimiliano Fedriga.

L’ordinanza, che sarà in vigore da domani 1 febbraio al prossimo

5 marzo, ripropone una serie di limitazioni già previste

nell’ordinanza dello scorso 5 dicembre, nonostante il rientro del

Friuli Venezia Giulia in zona gialla a partire da domani.

Nelle sue premesse il provvedimento ravvisa, infatti, che i dati

epidemiologici indicano “una situazione ancora seria che richiede

di ridurre al minimo le possibilità di assembramento”.

Come nell’ordinanza 45 del 5 dicembre 2020, è consentita dalle

ore 11.00 fino a chiusura l’attività di somministrazione di

alimenti e bevande esclusivamente con consumazione da seduti sia

all’interno che all’esterno dei locali, su posti regolarmente

collocati e in ogni caso nel rispetto delle Linee Guida approvate

dalla Conferenza delle Regioni relativamente alla distanza minima

interpersonale di un metro. Analogamente, i servizi di

ristorazione devono esporre all’ingresso un cartello indicando il

numero massimo di persone ammesse nel locale.

L’ordinanza siglata oggi dal governatore del Friuli Venezia

Giulia ribadisce alcune forti raccomandazioni: a vendere alimenti

e bevande con consegna a domicilio; a non usare mezzi di

trasporto pubblico salvo che per necessità non espletabili con

altri mezzi; a svolgere attività sportiva, attività motoria e

passeggiate all’aperto in aree solitamente non affollate e

comunque rimanendo l’obbligo del rispetto della distanza di

sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività

sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

Sono confermati tutti gli obblighi già previsti relativi all’uso

della mascherina a copertura di naso e bocca. A tale proposito,

va ricordato che, nel caso di momentaneo abbassamento della

mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o

tabacchi, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza

minima di un metro e che è obbligatorio l’utilizzo della

mascherina sui mezzi privati se presenti a bordo persone tra loro

non conviventi.

ARC/PPH