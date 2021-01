Covid: Fedriga, nuova ordinanza per didattica a distanza da 18 a 31/1

Trieste, 16 gen – Il governatore del Friuli Venezia Giulia

Massimiliano Fedriga ha firmato l’ordinanza contingibile e

urgente 2/2021 che sarà in vigore dal 18 al 31 gennaio su tutto

il territorio regionale.

Con l’ordinanza la Regione ribadisce quanto già determinato nel

precedente provvedimento emanato il 4 gennaio, prevedendo che le

istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e

paritarie, e le istituzioni che erogano percorsi di istruzione e

formazione professionale, adottino forme flessibili

nell’organizzazione dell’attività didattica, in modo che il 100

per cento delle attività siano svolte tramite il ricorso alla

didattica digitale integrata (Ddi). I servizi educativi per

l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di

istruzione continuerà a svolgersi integralmente in presenza.

“Nell’ordinanza in vigore da lunedì – spiega il governatore del

Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga – non abbiamo fatto

altro che motivare con maggior dettaglio e con ulteriore supporto

di dati scientifici la necessità di posticipare l’avvio

dell’attività didattica in presenza. Riteniamo che, sulla scorta

delle evidenze epidemiologiche di queste ultime due settimane in

cui si rileva un peggioramento della curva dei contagi e una

maggiore pressione sulle strutture ospedaliere, il riavvio delle

lezioni in aula non sia compatibile con la salvaguardia della

salute di tutti. Gli stessi valori a supporto dell’ordinanza sono

quelli che il comitato tecnico scientifico ha preso in esame e in

base ai quali da domani ci troveremo in zona arancione”.

“Nell’ordinanza – spiega ancora Fedriga – si fa riferimento ai

dati elaborati dalla Task-Force della Direzione Centrale Salute,

incaricata del monitoraggio epidemiologico della pandemia COVID

nella Regione Friuli Venezia Giulia. Da quei valori emerge che,

nelle prime settimane del 2021, vi siano 5 tipi di evidenze che

proiettano per il mese di gennaio un peggioramento negli indici

di infezione e un’allerta sulla sostenibilità del Sistema

Sanitario Regionale. A ciò si aggiunge un report dell’Istituto

Superiore di Sanità che fotografa la situazione in Italia al 30

dicembre 2020 secondo cui vi è una sostanziale flessione

dell’incidenza nella classe di età 14-18 nella nostra regione e

in gran parte del Nord Italia coincidente con l’introduzione

della Didattica a Distanza (DAD) per le scuole superiori di

secondo grado (3 Novembre 2021) e contemporaneamente un continuo

aumento dei focolai scolastici tra settembre e il 13/12/2020 in

Friuli Venezia Giulia”.

“Infine – conclude Fedriga – sempre l’Istituto Superiore di

Sanità ha prodotto nella prima settimana di gennaio una

pubblicazione scientifica dalla quale si evidenzia come una

riapertura prematura delle scuole superiori porterebbe ad uno

sproporzionato aumento del tasso di ospedalizzazione”.

ARC/AL